物価高騰に悩まされる近頃。食費を抑えるためには、冷蔵庫収納を見直すのもひとつの手です。そこで、食べ物の使い忘れがなくなる「冷凍庫・野菜室収納」を、3人家族の整理収納アドバイザー・上田麻希子さん（40代）に教えてもらいました。

冷凍室は使い忘れ＆迷子防止を徹底！

保存したことで安心して、使うのを忘れがちな冷凍室の食材。あけてすぐ見える場所に在庫を書いてはるなど、使いきれる工夫を。

【写真】食品の使い忘れをゼロに！「マステ」の活用例

●在庫と賞味期限はマステで「見える化」

冷凍室の引き出しの手前に、入れた食材名と賞味期限をマステに記入してはるルールに。

「こうしておけば、1つ1つ確認しなくても在庫がひと目でわかり、無理なく使いきれます」（上田さん、以下同）

レンチン時間も書いておけば家族が迷わない！

冷蔵庫近くにMIDORIの「クイックテープカッター」をスタンバイ。

「同じ長さで出せて、きれいに切れるから便利」

●使いかけの冷凍食品は立てる＆まとめて収納

冷凍室は立てる収納が基本。とくに使いかけの冷凍食品は埋もれがちなので、カインズの「スキット」を使って仕分け。

「食材は使いきりたいから、大容量パックは極力買いません」

野菜室は野菜以外の麺や調味料も一緒に

上段には小さいものや使いかけを、下段には大きいものや常備野菜を収納。野菜とセットで使う食材も入れることで調理時の効率がグンとアップ！

●野菜と一緒に使う麺やこんにゃくは野菜室に収納

「焼きそば用の麺や、豚汁や鍋に使うこんにゃく類は、野菜室に入れています」

調理するときにあちこち探さずにすみ、効率アップ。使い忘れ防止にも。

●しょうゆ、みりん、料理酒は、冷蔵庫の特等席に

野菜室が真ん中にある冷蔵庫なので、下段の手前側は取り出しやすい特等席。

「毎日の料理に使う調味料だから、使い勝手のいい場所を定位置に。ワンアクションで取り出せるから調理がスムーズです」