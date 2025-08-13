¤ªËßµÙ¤ß¡È¥È¡¼²£¡É¤¬¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¤Ç¾åÈ¾¿ÈÍç¤ÎÃËÀ¤¬¡Ä±óÊý¤«¤é¡È¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¡É¸«¤ËÍè¤¿¿Í¤â¡¡ÅÔ¤ÏÁêÃÌ½ê³ÈÄ¥¤·»Ù±ç¶¯²½
¤ªËßµÙ¤ß¤Î¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥È¡¼²£¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬º£¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¤¢¤ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªËßµÙ¤ß¤Î12Æü¸á¸å11»þ¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¡£
²ÆµÙ¤ß¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦ÄÌ¤ê¤ò¿Ê¤ß¡¢¥È¡¼²£¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤È¡¢Ï©¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤àÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊâÆ»¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼ÖÆ»¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹¾ì¤ÇºÂ¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ºô¤òÄ·¤Ó±Û¤¨¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯½÷À¤¬¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½¸ÃÄ¤¬Â³¡¹¤Èºô¤ÎÃæ¤Ø¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¡É¤Ç¤¹¡£
½÷À¡Ê20Âå¡Ë¡§
¤Û¤ÜËèÆü¤¤¤Æ¡£¡ÊQ.Ç¯Îð¤Ï¡©¡Ë¤¤¤Þ20ºÐ¡£Í§Ã£¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ì¤Ð¿©¤ÙÊª¤â½É¤â´ðËÜº¤¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À³Ú¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¡ÊQ.²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ë°ìÀÚµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ºô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÁü¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê·ÙÈ÷°÷¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤ë½÷À¤ä¡¢¤Ê¤¼¤«¾åÈ¾¿ÈÍç¤ÇÏÃ¤·¹þ¤àÃËÀ¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«·Ù»¡´±¤¬ºô¤ÎÃæ¤Ø¡£
¼ã¼Ô¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼þ°Ï¤Ç¤Ï¡¢ºô¤Î³°¤«¤é±ó´¬¤¤Ë¸«Êª¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡£
¡Ö¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤ò¸«¤ËÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¡ÊQ.¤É¤³¤«¤é¡©¡Ë·²ÇÏ¤Ç¤¹¡£¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤ò¸«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö°ñ¾ë¸©¤Î¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.¥È¡¼²£¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤¿¤È¤ª¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤«¤éÍè¤¿¤ÈÏÃ¤¹¹â¹»À¸¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ¤«¤éÍè¤¿¹â¹»À¸¡§
µþÅÔ¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Ç¤¹¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.¤Ê¤¼¥È¡¼²£¤Ë¡©¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¿Í¤¤¤ë¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡Ö²ÆµÙ¤ß¤À¤«¤é¡¢¥È¡¼²£¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹â¹»À¸¤Î2¿ÍÁÈ¡£
¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼£°Â¤¬°¤¤¡£ÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤±¤ÉÆüËÜ¤ÎÅÔ¿´°ìÈÖ¤Î¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤¤±É¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¶½Ì£ËÜ°Ì¤ÇÍè¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈµïÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹â¹»À¸¤â¡£
ÃËÀ¡Ê18¡Ë¡§
¤º¤Ã¤È²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢1¥«·î¤¯¤é¤¤¡£°ìÈÖ½é¤á¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤Ë¡Ö¿·½É¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê³¹¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶½Ì£ËÜ°Ì¤ÇÍè¤Æ¡¢²¿¤«»É·ã¤òµá¤á¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤À¤ó¤À¤óÍ§Ã£¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Î¥È¡¼²£³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬ÀÈï³²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¡¢Ìô¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¡£
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥È¡¼²£¤Î¼ÂÂÖ¤äÈï³²¤ËÁø¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ëÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·¼È¯Æ°²è¤òºîÀ®¡£
¥È¡¼²£¤òË¬¤ì¤ë¼ã¼Ô¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥Èµ¢¤ê¤Ç½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¡¢¹Ô¤¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥È¡¼²£¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦17ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤Ï¡¢¥È¡¼²£¤ÎÉÝ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¤¯¤µ¤¤¡Ù¡Ø±ø¤¤¡Ù¡Ø´í¸±¡Ù¡£¤è¤¯ÂçËãÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹õ¿Í¤È¤«¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´í¤Ê¤¤¤Ë¤Ï´í¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¡¢ÅìµþÅÔ¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤¬¡Ø¤¤ß¤Þ¤â¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ÜÀß¤Ë¤â¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤ÏÂ¿¤¤»þ¤Ç1Æü50¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÁêÃÌ¤ËË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÌ±°ÂÁ´Áí¹çÂÐºöËÜÉô¡¦±óÆ£¿¸Ç·²ðÃ´Åö²ÝÄ¹¡§
¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë²ÆµÙ¤ß¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤«Ãí°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¤¤ß¤Þ¤â¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Î³«Àß¸å¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò½ä¤ëÂáÊá¼Ô¤â½Ð¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÍøÍÑ¥ë¡¼¥ë¤ò²þÄê¤·ÂÐ±þ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¤ÏÁêÃÌ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÂçÉý¤Ë³ÈÄ¥¡£
»Ù±çÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤òË¬¤ì¤ë¼ã¼Ô¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£