徳島市の阿波踊りですが、8月12日から演舞場での踊りが開幕し、おおいに盛り上がりを見せています。



演舞場、初日の様子をまとめてお送りします。

■待ちわびた夏

■いざ演舞場へ

午後6時。



桟敷には開幕と同時に有名連が次々と躍り込み、迫力ある踊りが繰り広げられました。

■突然の大雨…それでも

突然の雨…。



「ほないこか～」



（記者）

「時刻は午後7時を回りました、さきほどまで少し強い雨も降っていたんですが」

「こちら両国橋周辺はすでに踊り子たちの熱気、そして観客の熱気に溢れかえっています」





■「見る阿呆」もみんな笑顔に

「無礼講じゃ、みなの者踊れ踊れ、踊るのじゃ」

（東みよし町から）

「いいスタートを切っていると思います」



（記者）

「さきほど、雨が降ってましたが」



（東みよし町から）

「雨が降ったら涼しくなるので」

「私も学生時代から踊ってましたけど、雨降るとラッキー」



（記者）

「阿波踊りどうですか？」



（東京から）

「大好きです」

「一番最初に見に行った時にすごく感動して、もう絶対その感動を父と兄にも見てほしいと思って」

「テレビで見ているより、生で見た方がすごいですね」



（イスラエルから）

「大好きです、楽しんでいます」

「阿波踊りを見るために、徳島に来ました」



（神奈川から）

「めっちゃ楽しいです」



「東京から来ました」

■街は踊り天国！

（踊り子は）

「頑張ってます、頑張ります」

「楽しいでーす」

■素敵なゲストも

2025年、結成100周年を迎えた「のんき連」。



現在、最も長い歴史を持つ連です。



家族全員が連のメンバーだという中山采春さんは、高校2年生。



連の次世代を担う踊り子です。



（森本真司アナウンサー）

「素敵なゲストにお越しいただきました」



（のんき連・中山采春さん）

「こんばんは」



（森本真司アナウンサー）

「お父さんとお母さんは、ご自身の踊りをどういう風に評価している？」



（のんき連・中山采春さん）

「小さい時はここがあかんとか、めっちゃ厳しいことを言ってこられたんですけど」

「ずっと踊らされて、ここ違う、もう一回、とずっと言われていたんですけど」

「最近はママよりも上手いよとか、お母さんに言ってもらえて」



（森本真司アナウンサー）

「ママより上手いよって、言ってくれたんだ」



（のんき連・中山采春さん）

「はい、お母さんに言ってもらいました」



（森本真司アナウンサー）

「じゃあ本当に、一人前だと認められたんだ」

雨にも負けず、踊り子たちの乱舞によって、街は熱狂の渦に包まれました。