街は踊り天国 阿波踊り演舞場初日を総まくり【徳島】
徳島市の阿波踊りですが、8月12日から演舞場での踊りが開幕し、おおいに盛り上がりを見せています。
演舞場、初日の様子をまとめてお送りします。
■待ちわびた夏
■いざ演舞場へ
午後6時。
桟敷には開幕と同時に有名連が次々と躍り込み、迫力ある踊りが繰り広げられました。
■突然の大雨…それでも
突然の雨…。
「ほないこか～」
（記者）
「時刻は午後7時を回りました、さきほどまで少し強い雨も降っていたんですが」
「こちら両国橋周辺はすでに踊り子たちの熱気、そして観客の熱気に溢れかえっています」
■「見る阿呆」もみんな笑顔に
（東みよし町から）
「いいスタートを切っていると思います」
（記者）
「さきほど、雨が降ってましたが」
（東みよし町から）
「雨が降ったら涼しくなるので」
「私も学生時代から踊ってましたけど、雨降るとラッキー」
（記者）
「阿波踊りどうですか？」
（東京から）
「大好きです」
「一番最初に見に行った時にすごく感動して、もう絶対その感動を父と兄にも見てほしいと思って」
「テレビで見ているより、生で見た方がすごいですね」
（イスラエルから）
「大好きです、楽しんでいます」
「阿波踊りを見るために、徳島に来ました」
（神奈川から）
「めっちゃ楽しいです」
「東京から来ました」
■街は踊り天国！
（踊り子は）
「頑張ってます、頑張ります」
「楽しいでーす」
■素敵なゲストも
2025年、結成100周年を迎えた「のんき連」。
現在、最も長い歴史を持つ連です。
家族全員が連のメンバーだという中山采春さんは、高校2年生。
連の次世代を担う踊り子です。
（森本真司アナウンサー）
「素敵なゲストにお越しいただきました」
（のんき連・中山采春さん）
「こんばんは」
（森本真司アナウンサー）
「お父さんとお母さんは、ご自身の踊りをどういう風に評価している？」
（のんき連・中山采春さん）
「小さい時はここがあかんとか、めっちゃ厳しいことを言ってこられたんですけど」
「ずっと踊らされて、ここ違う、もう一回、とずっと言われていたんですけど」
「最近はママよりも上手いよとか、お母さんに言ってもらえて」
（森本真司アナウンサー）
「ママより上手いよって、言ってくれたんだ」
（のんき連・中山采春さん）
「はい、お母さんに言ってもらいました」
（森本真司アナウンサー）
「じゃあ本当に、一人前だと認められたんだ」
雨にも負けず、踊り子たちの乱舞によって、街は熱狂の渦に包まれました。