夏休みで水の使用量が増加しがちな季節、掃除や洗いものなどの水量を減らせるグッズを活用して乗りきりましょう。今回は、節約アドバイザーの和田由貴さんが、節約度・手軽さ・見た目を忌憚なくジャッジ！ ニトリ・カインズ・DCMのアイテムから、水道代節約に役立つグッズを「ガチ節約」と「ゆる節約」の2種類にわけて紹介します。

“塵（ちり）も積もれば山となる”でもいいから、少しでも節約したいという人にぴったりなのが「ゆる節約」。コスパもよく、使い方も簡単で取り入れやすいグッズを活用した節約法です。

ここでは、ゆる節約におすすめの節水グッズを3つ紹介。節約度、使いやすさ、そして見た目の3つの観点でジャッジしました！

節約度：★★☆

手軽さ：★★★

見た目：★★☆

一般的なバスタオルの半分以下のサイズなのに吸水力は6倍以上！

「洗濯時の水量を減らせますね。ハンガーにかけやすいのも便利！」

●水・洗剤いらずでふくだけ！「おそうじシート」で汚れをオフ

節約度：★☆☆

手軽さ：★★★

見た目：★☆☆

水アカにはクエン酸、油汚れには重曹…と成分で使い分けられて便利。

「水・洗剤いらずで2度ぶきも不要。節水につながります」

シンクの水アカ汚れもふくだけでオフ！

電子レンジにも使いやすい！

節約度：★☆☆

手軽さ：★★☆

見た目：★★☆

洗って水きりをしたら、そのままサラダボウルとして使えるサラダスピナー。

「洗いものが減るし、なによりお皿に盛る手間が減ります」

ガラス製だから安定感も抜群！

ややお値段がはり、使うときにひと手間かかっても、節約を重視したい方におすすめなのが「ガチ節約」。ダイレクトに水道・電気・ガスの使用量を減らせて、高い効果を期待できるグッズを活用した節約法です。

ここでは、ガチ節約におすすめの節水グッズを3つ紹介します。

節約度：★★☆

手軽さ：★★☆

見た目：★★☆

「ため洗いはかなり節水になりますよ。米のとぎ汁などをためて皿洗いに再利用するのもおすすめ」

折りたためて収納もしやすい洗いおけです。

カッティングボードとしても使えます。

節約度：★☆☆

手軽さ：★★★

見た目：★★☆

「掃除の回数が減って節水に」。シュっとしてから布でふけば汚れを予防。

お風呂、流し台、洗面台用から、家じゅう使えるタイプも。

掃除のあと吹きかけるだけ。

汚れをはじいていつもピカピカ。

節約度：★★★

手軽さ：★★☆

見た目：★★☆

一般的なシャワーヘッドに比べ約35％の節水が見込めて、一時止水ボタンを使えばさらに節水効果アップ！

「水圧も弱すぎず快適です」

手元のボタンで水流を止められます。

※ この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2025年5月26日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにおことわりのない場合は、縦×横×高さの順に表記しています。ニトリの商品は、一部離島では別途手数料がかかります。

※ 熱中症対策のためにも、室内は28℃以下に保つよう、エアコンや扇風機を利用して適切な室温管理を心がけましょう

※ 必ずパッケージなどの使い方を確認してからご使用ください