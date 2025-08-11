¡ÖÅ´Æ»ÍøÍÑ¼Ô¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×±ØÌµ¿Í²½ºÛÈ½¡¡¸¶¹ðÂ¦¤¬»ë³Ð¾ã³²¼Ô»àË´»ö¸Î¤ÇJR¤Î¸¡¾ÚÉÔÂ¤òÈãÈ½
JR¶å½£¤¬¿Ê¤á¤ë±Ø¤ÎÌµ¿Í²½¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤ÎÊó¹ð²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸¶¹ðÂ¦¤ÏÌµ¿Í²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò²þ¤á¤Æ¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢JR¶å½£¤¬¿Ê¤á¤ëÂçÊ¬¸©Æâ¤Î±Ø¤ÎÌµ¿Í²½¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ä»ë³Ð¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¹ðÂ¦¤Ï11Æü¡¢Êó¹ð²ñ¤ò³«¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Î·Ð²á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤ËÌµ¿Í²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤ËJRÄÅµ×¸«±Ø¤Ç»ë³Ð¾ã³²¤Î¹âÎð½÷À¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÂ¦¤Î¸¡¾Ú¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅÄÌ÷Ç·ÊÛ¸î»Î¡Ë¡Ö·Ð±Ä¾å¤ÎºÎ»»¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¡£Å´Æ»¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Å´Æ»»ö¶È¤ÎÂçÁ°Äó¡×
¡ÊÅ£µÜ¹¥Èþ¤µ¤ó¡Ë¡ÖÍøÊØÀ¤¬°¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£1»þ´Ö¤Ë1ËÜ¤Ç¤â¤¤¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ÂÁ´¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤À¤±¡×
»ö¸Î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï»ÔÌ±¥°¥ëー¥×¡Ö¤À¤ì¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÂçÊ¬¸©¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¡×¤¬¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë2Ëü3000¿ÍÍ¾¤ê¤Î½ðÌ¾¤ò8·î7Æü¤ËJR¶å½£¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£