タレントのマツコ・デラックス（52）が11日、月曜レギュラーを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）を2週連続で欠席した。

4日の放送は夏休みのため欠席。8日には北海道岩見沢市でイベントに出席する予定だったが、腰からでん部にかけた関節の亜脱臼のため、東京からリモートで出席していた。

羽田空港まで行ったものの、車を降りた瞬間に激痛を覚えたという。「人から笑われながら、その場で30分動けずに、飛行機に乗り遅れまして…」。激痛のため現地入りを断念したと明かしていた。

イベントでは「（病院で）牛に打つみたいな注射で痛み止めを打ってもらい、この場に何とか来られました。会場に行けなくて申し訳ありません」と説明、謝罪していた。

MC垣花正は「お仕事で羽田空港に向かった先で腰をやってしまったということらしいので、動けなくなったのでお休みということです」と説明した。

この日は株式トレーダー若林史江、ダイアナ・エクストラバガンザ、肉乃小路ニクヨが出演。ダイアナは「腰っていうか、亜脱臼みたいな？関節があったのね。分かる？あの人がどういう生き物かなんて」と、マツコにいじりを加えていた。

垣花が「腰以外は至って元気なんですって」と説明すると、ダイアナは「困ったもんね」とつぶやいていた。