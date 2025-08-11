ブームが続く「せいろ」調理。蒸すだけで簡単、ヘルシーに料理ができると大人気です。今回は、SNSでせいろ蒸しレシピが大好評のらむさんの、同時に蒸すだけで完成する「おろし鶏定食」レシピを紹介します。

同時に蒸せて超簡単、野菜もお肉もうま味爆発！

片栗粉をまぶしてジューシーに仕上げたおろし鶏、さっぱり梅蒸し、シンプルなみそ汁が1度に完成します。

【写真】蒸す前はこんな感じ

●おろし鶏定食

【材料（2人分）】

＜ぷるぷるおろし鶏＞

鶏もも肉　300g
塩麹　小さじ2（塩小さじ1／3　砂糖小さじ1　酒大さじ1でもOK）
片栗粉　大さじ1
キャベツ　20g
大根おろし　大さじ4
しょうゆ　大さじ2
酢　大さじ2
小ネギ（小口切り）　適量

＜みそ汁＞

みそ　大さじ2
オクラ（みじん切り）　2本分
ワカメ（乾燥）　小さじ1
水　320ml
カツオ節　ふたつまみ
小ネギ（小口切り）　適量

＜長イモの梅肉蒸し＞

長イモ　160g
ゴマ油　小さじ1
梅干し（種を取ってたたく）　小さじ1
カツオ節　ひとつまみ

【つくり方】

（1）　【ぷるぷるおろし鶏】鶏肉は4〜5cm大に切り、塩麹をまぶして5分おき、片栗粉をまぶす。キャベツは細切りにする。

（2）　クッキングシートにキャベツの半量を敷き、鶏肉半量をのせ器状にする。同じものをもう1つつくる。

（3）　【みそ汁】深めの耐熱カップに小ネギ以外の材料の半量を入れて混ぜる。同じものをもう1つつくる。

（4）　【長イモの梅肉蒸し】長イモは短冊切りにする。耐熱の小鉢にカツオ節以外の材料の半量をのせる。同じものをもう1つつくる。

（5）　（2）、（3）、（4）をせいろにセットし、フタをして14分ほど蒸す（鶏肉に火がとおっているか確認して調整する）。鶏肉に大根おろしをのせてしょうゆと酢をかけ、小ネギを散らす。みそ汁にも小ネギを散らす。長イモの上にカツオ節をかける。

※この記事は、『ズボラなせいろ蒸し』（ワニブックス刊）を一部抜粋して構成しています。