ブームが続く「せいろ」調理。蒸すだけで簡単、ヘルシーに料理ができると大人気です。今回は、SNSでせいろ蒸しレシピが大好評のらむさんの、同時に蒸すだけで完成する「おろし鶏定食」レシピを紹介します。

同時に蒸せて超簡単、野菜もお肉もうま味爆発！

片栗粉をまぶしてジューシーに仕上げたおろし鶏、さっぱり梅蒸し、シンプルなみそ汁が1度に完成します。

【写真】蒸す前はこんな感じ

●おろし鶏定食

【材料（2人分）】

＜ぷるぷるおろし鶏＞

鶏もも肉 300g

塩麹 小さじ2（塩小さじ1／3 砂糖小さじ1 酒大さじ1でもOK）

片栗粉 大さじ1

キャベツ 20g

大根おろし 大さじ4

しょうゆ 大さじ2

酢 大さじ2

小ネギ（小口切り） 適量



＜みそ汁＞

みそ 大さじ2

オクラ（みじん切り） 2本分

ワカメ（乾燥） 小さじ1

水 320ml

カツオ節 ふたつまみ

小ネギ（小口切り） 適量



＜長イモの梅肉蒸し＞

長イモ 160g

ゴマ油 小さじ1

梅干し（種を取ってたたく） 小さじ1

カツオ節 ひとつまみ



【つくり方】

（1） 【ぷるぷるおろし鶏】鶏肉は4〜5cm大に切り、塩麹をまぶして5分おき、片栗粉をまぶす。キャベツは細切りにする。

（2） クッキングシートにキャベツの半量を敷き、鶏肉半量をのせ器状にする。同じものをもう1つつくる。

（3） 【みそ汁】深めの耐熱カップに小ネギ以外の材料の半量を入れて混ぜる。同じものをもう1つつくる。

（4） 【長イモの梅肉蒸し】長イモは短冊切りにする。耐熱の小鉢にカツオ節以外の材料の半量をのせる。同じものをもう1つつくる。

（5） （2）、（3）、（4）をせいろにセットし、フタをして14分ほど蒸す（鶏肉に火がとおっているか確認して調整する）。鶏肉に大根おろしをのせてしょうゆと酢をかけ、小ネギを散らす。みそ汁にも小ネギを散らす。長イモの上にカツオ節をかける。

※この記事は、『ズボラなせいろ蒸し』（ワニブックス刊）を一部抜粋して構成しています。