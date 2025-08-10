家づくりでは、つい間取りや外観のデザインに目が行きがちですが、細部の設計が暮らしやすさを左右することも。1年前に注文住宅を建てた日刊住まいライターは、「階段の設計」がおざなりになってしまったことで、実際に住み始めてから後悔する場面があった、と語ります。今回、とくに伝えたい「大後悔ポイント」を5つ紹介します。

こだわりなく決めてしまった、おしゃれな階段

筆者は、夫婦と2歳の娘の3人家族。1年前に地元の工務店で3LDKの注文住宅を建てました。

【間取り図】こだわりは「リビング」！3LDKの戸建住宅

「北欧風のおしゃれなリビングにしたい！」と家づくりに取りかかり、LDKの間取りや外観のデザインにはとことんこだわりました。

一方で、階段については、工務店の担当者におまかせ状態。設計時に担当者から「これで大丈夫ですか？」と聞かれたものの、打ち合わせ当時は「階段なんて、そんなに注目が集まるところじゃないし…」と思い、言われるがまま進めてしまいました。

ところが、実際に住んでみて、毎日上り下りをしていると、安全面やデザイン面にもっとこだわって設計すればよかった、と痛感することに。

後悔1：階段の手すりの位置が不便だった

住み始めてすぐに感じた後悔ポイントが、階段の手すりを壁ギリギリまで設置したこと。

ベビーゲートを取りつけるスペースがなくなってしまったのです。安全のためにどうしても取りつけたくて、結局つっぱりタイプのベビーゲートを階段の踏み板に無理やり設置しました。

しかし、段差のせいで、ゲートの高さが低くなってしまったことで、子どもが乗り越えそうになる場面も。安心のためにベビーゲートを設置したはずが、結局子どもから目を離せなくなってしまいました。

後悔2：階段脇の「縦格子」の幅が広すぎた

わが家は、1階のホールと階段の境に縦格子を設置しています。おしゃれな雰囲気で、デザイン的にはとても気に入っているのですが、おしゃれを重視するあまりに、格子の間隔を考えていませんでした。

実際に住んでみると、2歳の娘がすり抜けてしまいそうで、見ていてヒヤッとすることも。

最近1人で階段を上りたがる娘は、上っている途中に飽きてしまうのか、格子の間から顔を出したり、手を伸ばしたりすることも頻繁にあります。そのたびに「危ないよ！」と声をかけ、娘が格子から落下しないかと気が抜けません。

後悔3：踏み板の「見ばえ」を重視しすぎた

娘は2階のリビングで眠ってしまうことがよくあります。そのため、娘を抱っこして1階の寝室まで連れていくのですが、そんなときには見栄えで採用した杉の踏み板が仇となることも。

上から見ると、木目がごちゃごちゃして板の境目がわかりにくいのです。照明をつけていても、木目のせいで段差の境目がぼやけ、うっかり踏み外しそうになってしまうことも。

とくに、荷物を持っているときや急いでいるときなどは、足元の境界が認識しづらく危険です。踏み板の境目に凹みをつけたり、少し色味を変えたりするなど、視覚的・触覚的にわかりやすくする工夫をしておけばよかった、と今になって後悔しています。

後悔4：踏みはずしやすい仕様にしてしまった

わが家の階段は途中で方向転換する際に、三角形の踏み板が使われている部分があるのですが、ここが危険なポイントです。

三角形の踏み板は、足をのせる場所を間違えると非常に踏みはずしやすいことに、住み始めてから気がつきました。

内側の部分には十分に足をのせられず、過去に一度踏みはずして冷や汗をかいた経験も。幸い、まだ転倒にはいたっていませんが、子どもが踏みはずさないか、毎日ヒヤヒヤしながら見守っています。

後悔5：掃除がしにくいデザインを採用

三角形の踏み板は、掃除の面でも後悔を感じています。

鋭角部分にはホコリや髪の毛などのゴミがたまりやすいのですが、掃除機やフローリングワイパーが届かないため、小さなブラシで手作業するしかありません。掃除に手間と時間がかかるため、もう少しシンプルなデザインの階段にすればよかったと感じています。

1日に何度も使用する階段ですが、設計時には案外軽視されがちかもしれません。安全性や使いやすさ、掃除面を重視して、もっとていねいに設計していれば、と思うことがたくさんあります。

これから家づくりをする方は、デザイン面ばだけではなく、階段の設計にも時間をかけ、安全性にもこだわってみてください。