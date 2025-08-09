「疲れた日に使いなさい」母に渡された箱→3か月後に開封した結果に7万いいね「めっちゃいい」「最強」【ママリ】

「バブ1個で大抵のことは何とかなる」頑丈な母の優しさ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、たびれこ⚡️(@tabbyrecords123)さんの投稿したエピソードです。この日まで開けないで・見ないで、と言われたものはつい気になってしまうものですよね。待つ時間が長いほど、早く開けたくなるものです。

たびれこ⚡️(@tabbyrecords123)さんは、昔から頑丈だというお母様から、3ヶ月前に「すっごく疲れた日に使いなさい」と、あるものを渡されたそうです。そしてついに、その日を迎えたとのこと。

3ヶ月前、母に「すっごく疲れた日に使いなさい」と渡されて今夜遂に開けた

母は昔から頑丈な人なのでバブ1個で大抵のことは何とかなると思ってる

なんと中に入っていたのは「バブ」が1個！お母様の愛らしい人柄が伝わってきて、思わずクスッと笑ってしまいます。この投稿には「わが家の母もバブに対する信頼があつくて、この世の全ての疲れ・不調に効くと思っているから"バブ信仰"って呼んでいる」など、ユニークな共感コメントが多数寄せられていました。



お風呂にゆっくり浸かるのは、心身をリラックスさせるための大切な時間。頑丈なお母様なりに、たびれこさんのことを気遣ってくれたのですね。人それぞれ、「疲れた時にはコレ！」と思い浮かべるものが違うことに、思わず心が和む素敵な投稿でした。



投稿者・たびれこさんは現在、ウルトラジャンプにて「ベイビー車中ハッカーズ」を連載中。車でつながる、とびっきりワクワクする車中泊ガールズストーリーです。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）