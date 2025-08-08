Ｊ１のＦＣ東京は８日、ＤＦ木村誠二のベルギー１部ウェステルローへと完全移籍することを発表した。木村はクラブを通じて「海外のチームで、時差もあるなかで試合を観てもらえる機会はかなり減ってしまうと思いますが、日本まで活躍している情報が届くように必死で頑張ってきます」などとコメントした。

木村は身長１８６センチのセンターバックで対人の強さと正確なフィードが持ち味。ＦＣ東京の下部組織から２０２０年にトップ昇格。昨年は期限付き移籍先の鳥栖（当時Ｊ１）で２６試合に出場した。同年のパリ五輪代表にも日本代表として出場し、主力として活躍していた。

ＦＣ東京に復帰した今季は、前半戦でリーグ９試合に出場したが、中盤以降はベテランＤＦ森重真人の復帰や元デンマーク代表ＤＦショルツの加入などで出場機会を失っていた。２３歳の若武者がベルギーで研さんを積む。

クラブを通じて発表したコメントは以下の通り。

「期限付きで他のクラブに移籍していた期間もありましたが、中学１年生から約１１年間、ずっとＦＣ東京の選手としてサッカーをしてきました。今回は完全移籍になるので、初めてＦＣ東京という肩書きが完全に外れることになります。これまでたくさんの応援をありがとうございました。

どんな時もどこのチームにいても、応援してくださるみなさんのお陰で今の自分があると思います。東京の選手として試合に出られていた時間は短いものでしたが、東京のユニフォームを着て味の素スタジアムで試合に出場できたことをとても幸せに感じています。海外のチームで、時差もあるなかで試合を観てもらえる機会はかなり減ってしまうと思いますが、日本まで活躍している情報が届くように必死で頑張ってきます。

東京の躍進を心から願っています。本当にありがとうございました！」（原文ママ）