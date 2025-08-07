JRT»Í¹ñÊüÁ÷

¸©ÆâÍ­¿ô¤Î¥¹¥À¥Á¤Î»ºÃÏ¡¦¿À»³Ä®¤Ç¡¢ÃÏÊª¤Î¥¹¥À¥Á¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿À»³Ä®¤Ç¤ÏÌó450¸Í¤ÎÇÀ²È¤¬¡¢90¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈª¤Ç¥¹¥À¥Á¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

JAÆÁÅç¸©¡¦µ´äÆÌîÁª²Ì¾ì¤Ç¤Ï¡¢8·î7Æü¤«¤éÏªÃÏÊª¤Î¥¹¥À¥Á¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

À¸»ºÇÀ²È¤«¤é±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥À¥Á¤òÁª²Ìµ¡¤Ë°Ü¤·¡¢¿§¤ä½ý¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÂç¤­¤µ¤´¤È¤ËÁªÊÌ¡£

1¥­¥í¤´¤È¤ËÈ¢µÍ¤á¤·¤Æ¡¢µþºå¿À¤äµþÉÍ¡¢Ãæµþ»Ô¾ì¤Ë½Ð²Ù¤·¤Þ¤¹¡£

2025Ç¯¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î100¥È¥ó¤ò¾å²ó¤ë120¥È¥ó¤Î½Ð²Ù¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¿À»³±ÄÇÀ·ÐºÑ¥»¥ó¥¿ー¡¦¸åÆ£ÀµÊ¿ ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡Ë
¡ÖÇß±«ÌÀ¤±¤¬Áá¤¯¾¯±«·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¾®¶Ì¤¬Â¿¤¤¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÀ¸°é¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥À¥Á¤¬½Ð²Ù¤Ç¤­¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

ÏªÃÏÊª¤Î¥¹¥À¥Á¤Ï¡¢ËßÌÀ¤±¤«¤é½ù¡¹¤Ë½Ð²ÙÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢8·îËö¤«¤é9·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ôー¥¯¤ò¤à¤«¤¨¤Þ¤¹¡£