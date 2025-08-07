¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¥Ù¥¹¥È£´°Ê¾å¡×¡¡¥¤¥ó¥«¥ì½é½Ð¾ì¡¦ÆÁÅçÂç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¡ÚÆÁÅç¡Û
ÆÁÅçÂç³Ø¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤¬8·î¡¢Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÂç²ñ¡×¡á¡Ö¥¤¥ó¥«¥ì¡×¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñÁ°¤ÎÎý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£1996Ç¯ÁÏÉô
ÆÁÅçÂç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¡£
1996Ç¯¤ËÁÏÉô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Ï¡¢¼¼Æâ¤ä¾®¤µ¤Ê¥³ー¥È¤Ç5ÂÐ5¤ÇÀï¤¦¥µ¥Ã¥«ー¤Ë»÷¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¡¢ÆÁÂç¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤«¤éÂç³Ø±¡À¸¤Þ¤Ç¤Î30¿Í¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°¦É²ÂçÇË¤ê¥¤¥ó¥«¥ì½é½Ð¾ì
7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÂç²ñ¡×¤Î»Í¹ñÂç²ñ¤ÇÆÁÂç¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿°¦É²Âç³Ø¤Ë2ÂÐ1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£
Âç²ñ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»Í¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ8·î¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¥ó¥«¥ì¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅçÂç³Ø ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¡¦²Ãº¬ÖÅÂÀÏº ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡Ö¡ØËÜÅö¤Ë°¦É²Âç³ØÁê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢Ì¤¤À¤Ë¼Â´¶¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡×
¢£Áª¼ê¤¬Ç®Îõ¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤¿´ÆÆÄ
»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£¿µ°ìÏº´ÆÆÄ 32ºÐ¡£
2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤éÇ®Îõ¤Ê¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¡¢¥Áー¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£´ÆÆÄ¼«¿È¤Ï¡¢¹ÅçÂç³Ø4Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¼ç¾¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥«¥ì¡×¤Ë½Ð¾ì¤·½àÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÁÅçÂç³Ø ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¡¦°ËÆ£¿µ°ìÏº ´ÆÆÄ¡Ë
¡Öº£Ç¯¥Áー¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢1ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÊÖ¤»¤ë¡×
¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡¢ÄÉ¤¤±Û¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Áー¥à¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Áー¥à¡×
¡Ö¥¤¥ó¥«¥ì¡×¤ò2½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¡¢Éô°÷¤¿¤Á¤ÎÎý½¬¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÀ¼½Ð¤·¤Æ¡×
¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー¤äÏ¢·È¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¹¶·âÊýË¡¤ò¡¢Îý½¬¤ÎÃæ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÁÅçÂç³Ø ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¡¦°ËÆ£¿µ°ìÏº ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡¢¥Ê¥¤¥¹¡¢¥Ê¥¤¥¹¡×
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡¦¥·¥åー¥È¡ª¡×
¡ÊÆÁÅçÂç³Ø ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¡¦°ËÆ£¿µ°ìÏº ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö·è¤áÀÚ¤ëÎÏ¡¢¤³¤³¤¬º£¤Î¥Áー¥à¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×
¡Ö´Î¿´¤ÊÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¼Á¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¢£¥¨ー¥¹¤Î¥Ô¥ô¥©¡Ê¥Õ¥©¥ïー¥É¡Ë
¥Áー¥à¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÀÅÀÎÏ¤Î¥ー¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ô¥ô¥©¤ÎÃæÂ¼¸öÂçÁª¼ê¡£
»Í¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï4¥´ー¥ë¤òµó¤²¤¿¡¢ÆÁÂç¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤Î¥¨ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆÁÅçÂç³Ø ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¡¦ÃæÂ¼¸öÂç Áª¼ê¡Ë
¡Ö·èÄêµ¡¤ò³°¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÆÀÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤·¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¢£Ä¶¹¶·â·¿¥´¥ì¥¤¥í¡Ê¥ー¥Ñー¡Ë
ºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤Ê¤ë¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¤Ë¤¢¤¿¤ë¥´¥ì¥¤¥í¤Î¹â°æÁïÌÀÁª¼ê¡£
¥µ¥Ã¥«ー·Ð¸³¼Ô¤ÎÂ¿¤¤Éô¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿µ®½Å¤ÊÁª¼ê¡£
¥»ー¥Ó¥ó¥°¤ä¥·¥åー¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥´ー¥ë¤âÁÀ¤¦Ä¶¹¶·â·¿¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆÁÅçÂç³Ø ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¡¦¹â°æÁïÌÀ Áª¼ê¡Ë
¡Ö¥´ー¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Î¥ー¥Ñー¤Ï¹¶·â¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×
¡ÖÆÀÅÀ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¢£ÌÜÉ¸¤Ï¥Ù¥¹¥È£´°Ê¾å
¥êー¥°Àï¤Ê¤É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢½ù¡¹¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Áー¥à¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È4°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆÁÅçÂç³Ø ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¡¦²Ãº¬ÖÅÂÀÏº ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡Ö¥¤¥ó¥«¥ì¤ÏÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤¬³èÌö¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÊÆÁÅçÂç³Ø ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¡¦°ËÆ£¿µ°ìÏº ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡Ö´ØÅìÀª¡¢´ØÀ¾Àª¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È4¤È¤¤¤¦ÊÉ¤òÇË¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊÆÁÅçÂç³Ø ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¡¦²Ãº¬ÖÅÂÀÏº ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡Ö¥¤¥ó¥«¥ìÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¡×
¡Ö¥ªー¡ª¡×
ÆÁÅçÂç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤Ï¡¢8·î14Æü¤«¤éÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÂç²ñ¡×°ì²óÀï¤Ç°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³Ø¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£