¡ÚÆÈ¼«¡Û¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷2¿Í¤òÂçËã½ê»ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡¡º£Ç¯6·î¤Ë³ØÀ¸ÎÀ¡ÖÄáÀîÎÀ¡×¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡¡·Ù»ëÄ£
¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷¤¬ÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ³ØÀ¸ÎÀ¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¤¤ç¤¦¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ»Î´ÜÂç³Ø2Ç¯¤ÇÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷¤Î³ß¸¶¹¨¹¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤È¹ñ»Î´ÜÂç³Ø1Ç¯¤Î½ÀÆ»Éô°÷¤ÎÃË¡Ê19¡Ë¤Ç¤¹¡£
³ß¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯3·î¤«¤é6·î¤´¤í¤Î´Ö¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¼þÊÕ¤ÇËãÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£Ç¯6·îÃæ½Ü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤Î¡ÖÄáÀîÎÀ¡×¤Ç¡¢ËãÌô¤ò´ÞÍ¤¹¤ë±ÕÂÎ¤ª¤è¤½0.293¥°¥é¥à¤È´¥ÁçÂçËã¤ª¤è¤½0.015¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ç¯¤Î½ÀÆ»Éô°÷¤ÎÃË¤âº£Ç¯6·îÃæ½Ü¡¢¡ÖÄáÀîÎÀ¡×¤Ç¡¢ËãÌô¤ò´ÞÍ¤¹¤ë±ÕÂÎ¤ª¤è¤½0.123¥°¥é¥à¤È´¥ÁçÂçËã¤ª¤è¤½0.015¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ß¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊáÁ°¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷¡Ê19¡Ë¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤«¤éÂçËãÁð¤äÂçËã¥ê¥¥Ã¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷¤ÎÂçËã»ÈÍÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¡¢Âç³Ø¤¬·Ù»ëÄ£¤Ë¡Ö½ÀÆ»Éô°÷¿ô¿Í¤«¤éÂçËã½ê»ý¤Î¿½¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÁêÃÌ¡£
·Ù»ëÄ£¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤Ë1¡¢2Ç¯À¸¤ÎÉô°÷6¿Í¤¬ÂçËã¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¡¢¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ÎÊ£¿ô¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷¤¬ÂçËã¤Î»ÈÍÑ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤Ï¡ÖÄáÀîÎÀ¡×¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ß¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉô²°¤«¤éÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿¢ÊªÊÒ¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤ÏÃË»Ò½ÀÆ»Éô¤Î³èÆ°¤òÌµ´ü¸Â¤ÎÄä»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»Éô¤Ï¡¢Âç³ØÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸½ÀÆ»Í¥¾¡Âç²ñ¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7²óÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¶¯¹ë¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤âÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£