°æ¸ÍÅÄ½á¡¦°ÂÃ£Í´¼Â¤È¹â¹»Â´¶È¤·¤¿Ì¼¡ÈÁ°¤Î²ÈÂ²¡É¤Çµ×¡¹¤Ë¼Ì¿¿¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿Ì¼¤¬¤Ò¤È¸À¡Ä
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ø¥Ù¥ì¥±¡×¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Á°ºÊ¤Î½÷Í¥¡¦°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê43ºÐ¡Ë¡¢Ì¼¤È¤¤¤¦¡ÈÁ°¤Î²ÈÂ²¡É¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢°æ¸ÍÅÄ¡¢¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº¡¢¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¡¦¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡¢¤Ú¤³¤Ñ¤Î·×6¿Í¤Çµï¼ò²°¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡¢Á°ºÊ¡Ê°ÂÃ£Í´¼Â¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢¡ÖÌ¼¤¬¡ØÂ´¶È¼°Íè¤Æ¤è¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
Ì¼¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö´ò¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¤¤¤Þ¤Î¡Ë±ü¤µ¤ó¤¬¡Ø»ä¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¡×¤È¡¢ºÊ¤ÎËªÃ«Úç³¤¡¢ºòÇ¯ÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹ÃË¤È°ì½ï¤ËÌ¼¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÂ´¶È¼°¤Î²ñ¾ì¤ËÃåÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¼Ð¤áÁ°¸«¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¡Ä¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£°ÂÃ£¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÁ°ºÊ¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡ÖÂ©»Ò¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥º¤Ã¤¿¡×¤¿¤á¡¢ËªÃ«¤ÈÂ©»Ò¤¬²ñ¾ì¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤È»£¤ëµ¡²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤´Éã·»¤Î³§¤µ¤ó¤É¤¦¤¾¡×¤È¶µ¼¼¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¼¼ê¤«¤é°æ¸ÍÅÄ¡¢¾å¼ê¤«¤é°ÂÃ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¡Ö¤½¤é¤½¤¦¤ä¡£¤´Éã·»¤ä¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¡£
°æ¸ÍÅÄ¤È°ÂÃ£¡¢¸µÉ×ÉØ¤Î2¿Í¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¥«¥á¥é¤ËÌ´Ãæ¤À¤«¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¤Èµ÷Î¥¤¬¶áÉÕ¤¡¢¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ª¥Ý¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¾È¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸ª¤¬¿¨¤ì¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤Ã¤¿Â´¶È¼°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Ì¼¤ÈËÍ¤È°ÂÃ£¤µ¤ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÁ°¤Î²ÈÂ²¡É¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆ±¤¸²è³Ñ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿Ì¼¤¬¡Ä¤¤¤ä¡¢¥ª¥ì¡¢¤³¤ìËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¤ÎÌ¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿¸«¤Æ¡Ø¥ì¥¢¤À¤Í¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢°æ¸ÍÅÄ¡¢¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº¡¢¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¡¦¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡¢¤Ú¤³¤Ñ¤Î·×6¿Í¤Çµï¼ò²°¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡¢Á°ºÊ¡Ê°ÂÃ£Í´¼Â¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢¡ÖÌ¼¤¬¡ØÂ´¶È¼°Íè¤Æ¤è¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂ´¶È¼°¤Î²ñ¾ì¤ËÃåÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¼Ð¤áÁ°¸«¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¡Ä¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£°ÂÃ£¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÁ°ºÊ¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡ÖÂ©»Ò¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥º¤Ã¤¿¡×¤¿¤á¡¢ËªÃ«¤ÈÂ©»Ò¤¬²ñ¾ì¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤È»£¤ëµ¡²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤´Éã·»¤Î³§¤µ¤ó¤É¤¦¤¾¡×¤È¶µ¼¼¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¼¼ê¤«¤é°æ¸ÍÅÄ¡¢¾å¼ê¤«¤é°ÂÃ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¡Ö¤½¤é¤½¤¦¤ä¡£¤´Éã·»¤ä¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¡£
°æ¸ÍÅÄ¤È°ÂÃ£¡¢¸µÉ×ÉØ¤Î2¿Í¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¥«¥á¥é¤ËÌ´Ãæ¤À¤«¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¤Èµ÷Î¥¤¬¶áÉÕ¤¡¢¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ª¥Ý¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¾È¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸ª¤¬¿¨¤ì¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤Ã¤¿Â´¶È¼°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Ì¼¤ÈËÍ¤È°ÂÃ£¤µ¤ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÁ°¤Î²ÈÂ²¡É¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆ±¤¸²è³Ñ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿Ì¼¤¬¡Ä¤¤¤ä¡¢¥ª¥ì¡¢¤³¤ìËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¤ÎÌ¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿¸«¤Æ¡Ø¥ì¥¢¤À¤Í¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£