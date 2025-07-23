»²À¯ÅÞ¤ÎÎëÌÚÆØ½°±¡µÄ°÷¤¬ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ÎÊ¸½ÕË¤¤òÂ¨ºÂÈÝÄê¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»²À¯ÅÞ¤ÎÎëÌÚÆØ½°±¡µÄ°÷¤¬£²£³Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬Êó¤¸¤¿ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸½Õ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¡Ú¥¹¥¯¡¼¥×»£¡Û»²À¯ÅÞ¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¡¡ÎëÌÚÆØ½°±¡µÄ°÷¤Îà´üÆüÁ°ÉÔÎÑá¡ÔºÊ¤ÎÎ¤µ¢¤ê½Ð»ºÃæ¤Ë°¦¿Í¤ÈÍá°á¤Ç¡Ä¡Õ¡×¤ÈÎëÌÚ»á¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï£Ø¤Ë¡ÖÅö³ºµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£Áªµó´ü´ÖÃæ¡¢¸å±ç²ñ¤Î²ñ¹ç¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤òÍøÍÑ¤·¡¢¿©»ö¤ÈµÙÂ©¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î½÷À¤Ï¸å±ç²ñ¤ÎÊý¤Ç¡¢°ìÀÚ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤Ç¤¹¤·¡£¸í²ò¤ò¾·¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ú¤Â³¤¡¢³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤ëÀ¯¼£³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¡¢µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¸å¡¢Á°¸¶À¿»Ê»áÎ¨¤¤¤ë¶µ°éÌµ½þ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢»²À¯ÅÞ¤ËÆþÅÞ¡£ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÆî´ØÅìÈæÎã¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÅöÁª¤·¡¢ÅÞ´´Éô¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£