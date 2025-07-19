¡ÚNBA¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥Ö¥ë¥º²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬Ì¥¤»¤¿¡ª20ÆÀÅÀ10A¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡¡¥Õ¥¡¥óÂçÇ®¶¸
¡¡¡þNBA¡¦¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¥º105¡¼92¥¸¥ã¥º¡Ê2025Ç¯7·î18Æü¡¡ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë
¡¡NBA¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¥Ö¥ë¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤¬¡¢18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥ºÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£20ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¡£ÀäÉÊ¥¢¥·¥¹¥È¤òÏ¢È¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â´°¾¡¤·¤Æ¡¢¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¡£º£¸å¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè1Q¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê5Ê¬44ÉÃ¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê4Ê¬14ÉÃ¤ÇÂ®¹¶¤«¤é¥Ï¥Ã¥¹¥ë»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥ª¥¸¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤Î¥¢¥ê¥¦¡¼¥×¥À¥ó¥¯¤ò±é½Ð¤·¤Æ½é¥¢¥·¥¹¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬29ÉÃ¤Ë¤â3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬19ÉÃ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×ÉÕ¶á¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ½éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤â°ú¤Â³¤½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê9Ê¬6ÉÃ¤Ç°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬28ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢»Ä¤ê5Ê¬30ÉÃ¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÃ¥¤¦¤È¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Ç¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¤µ¤é¤Ë»Ä¤ê4Ê¬56ÉÃ¤Ë¤Ï¥¢¥ê¥¦¡¼¥×¤ò±é½Ð¤·¤ÆÏ¢Â³¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬42ÉÃ¤Ë¤â3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬14ÉÃ¤Ë¤Ï¹¥¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬1ÉÃ¤Çº¸¥¦¥¤¥ó¥°ÉÕ¶á¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¼çÎÏÁª¼ê¤¬Á°È¾¤Ç¸Î¾ã¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸åÈ¾¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¾ì¡£»Ä¤ê8Ê¬4ÉÃ¤«¤é2Ï¢Â³¤Ç3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê5Ê¬16ÉÃ¤Ë¤Ï²Ì´º¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò2ËÜ·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê4Ê¬26ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4Q¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¾ì¡£»Ä¤ê7Ê¬57ÉÃ¤Ç¥È¥Ã¥×¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬28ÉÃ¤«¤é²ÚÎï¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥Ñ¥¹¤Ê¤É4Ï¢Â³¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¯Ê¨¤«¤»¤¿¡£»Ä¤ê2Ê¬52ÉÃ¤Ë3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ20ÆÀÅÀ¤Ë¾è¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»Ä¤ê2Ê¬27ÉÃ¤Ç¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤Æ¡¢¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï20Ê¬36ÉÃ½Ð¾ì¤Ç20ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÂç³èÌö¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï11ËÜ»îÅê¤Ç6ËÜÀ®¸ù¡£FGÀ®¸ùÎ¨¤Ï54.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï9ËÜ»îÅê¤Ç6ËÜÀ®¸ù¡£3PÀ®¸ùÎ¨¤Ï66.7¡ó¤È¹â³ÎÎ¨¤ÇÄÀ¤á¤Æ¡¢º£¸å¤Î·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£