ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬HR¥À¡¼¥Ó¡¼Ãæ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¿Í¡×¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ©»Ò¤âÎº
¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÅê¼ê¤Î²ÈÂ²¤È¸òÎ®
¡¡Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Îº×Åµ¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á°Æü¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ï¡È¤ªº×¤ê¡É¤òËþµÊ¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤Åê¼ê¤ÎÂ©»Ò¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤òÌã¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÃÏ¸µ»æ¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡×¤Î¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥¹¥é¥Ã¥µ¡¼µ¼Ô¤Ï¡¢15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥ì¥¤¤Ïº£Æü¤Î»î¹ç¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤ÈÈà¤Î²ÈÂ²¤ÏËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥ì¥¤¤ÎÂ©»Ò¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ç¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ºòÌë¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÈà¡Ê¥ì¥¤¤ÎÂ©»Ò¡Ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¤ÏÆ±Æü¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤ËºÊ¥Æ¥¤¥é¡¼¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò2¿Í¡¢Ì¼2¿Í¤Î·×6¿Í¤ÇÅÐ¾ì¡£ÂçÃ«É×ºÊ¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ï¥ì¥¤¤ÎÂ©»Ò¤ÎÍð¤ì¤¿È±¤ò¿¨¤Ã¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¢¤²¤ëµ¤¸¯¤¤¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥é¥Ã¥µ¡¼µ¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¡Ê¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ë¤«¤Ê¤ê¥ä¥Ð¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¼Â¤ËºÇ¹â¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤â¡£ÉáÃÊ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¥Õ¥¡¥ó¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë