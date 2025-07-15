ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö·ä¤¢¤ì¤Ð¤á¤Ã¤Á¤ãÏÃ¤¹¡×¡¡ºÆ²ñ¤·¤¿¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¡ÄÈ¯¸«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶·ã
¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î¥Þ¥Ã¥«¥í¡¼´ÆÆÄ¤ÈºÆ²ñ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼Á°¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼»á¤ÈºÆ²ñ¡£¡ÖÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö·ä¤¢¤ì¤Ð¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼¤µ¤ó¤ÈÂçÃ«¤¯¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÏÃ¤¹¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼»á¤ÏÂçÃ«¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¸ª¤òÃ¡¤¤¤ÆÃÌ¾Ð¡£ÂçÃ«¤â¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼»á¤Ï2024Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢°ìÎÝ¤Ø½ÐÎÝ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦µ·¼°¡Ö¥Ø¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥×¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£Áê¼êÅê¼ê¤ÎÊÊ¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë59ÅðÎÝ¡¢»Ë¾å½é¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡Ê50-50¡Ë¡×Ã£À®¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼´ÆÆÄÍ¥¤·¤¤´é¤·¤Æ¶ÚÆù¤â¤ê¤â¤ê¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë