Ã»¥Ñ¥óÈþ½÷¤Î¡ÈËâµå¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡×¡¡¥¥ï¥¥ïÀºÅÙ¤Ë¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¡É¤¬ÏÃÂê
¢£µð¿Í 3¡¼0 DeNA¡Ê12Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡ÀäÌ¯¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¡ÈÄ¶ÃÙµå¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤¢¤Î¡×¤µ¤ó¤¬12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA-µð¿ÍÀï¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î²ÄÎù¤Ê»Ñ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Äã¤á¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿Åêµå¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¯¥Ã¥½ÎÉ¤¤¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×Åê¤²¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¾¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤Î¤µ¤ó¤ÏÇØ¥Í¡¼¥à¤Ë¡ÖANO¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ0¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÃ»¥Ñ¥ó¡¢Çò¤Î¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£º¸Â¤ò¹â¤¯¾å¤²Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿°ìµå¤Ï¡¢Äã¤á¤Ë¹½¤¨¤¿Êá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÅþÃ£¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÎÀäÌ¯¤ÊÉôÊ¬¤Ë·è¤á¤ë¡¢È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤Ëµå¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í´éÉé¤±¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡×¡Ö·è¤áµå»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥É¥é¥Õ¥È²¿°Ì¤Ê¤Î¡©ÌîµåÁª¼ê¤Ç¤·¤ç¡©¾å¼ê¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÖÂ¼¾åðó¼ù¤Î¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ëÊÂ¤Îµå¤ä¤Ã¤¿¤¾¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥¢¥Þ¥Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤Î¡×¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤ËÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¤ÈÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ´î¤Ö¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤Ç¡È¥°¥Ã¥É¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¸«¤»¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£ºòÇ¯7·î27Æü¤ÎDeNA-µð¿ÍÀï¤Ç¤â»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë