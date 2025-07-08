Å·Ëþ¶¶¤Ç¼·Í¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÎáÏÂOSAKAÅ·¤ÎÀîÅÁÀâ¡×¡¢Å·¤ÎÀî¤òÀîÌÌ¤ËºÆ¸½¡¡4Ëü8500¿Í¤¬Íè¾ì
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å·Ëþ¶¶¡¦ÂçÀî¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç7·î7Æü¡¢¼·Í¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÎáÏÂOSAKAÅ·¤ÎÀîÅÁÀâ2025¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
2010¡ÊÊ¿À®22¡ËÇ¯¤Ë¡Ö¿åÅÔÂçºå¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖOSAKAÅ·¤ÎÀîÅÁÀâ¡×¡£»²²Ã¼Ô¤Î´ê¤¤¤òÂ÷¤·¤¿ÀÄ¿§¤Î¡Ö¤¤¤Î¤êÀ±¡×¡ÊLED¤ò¸÷¸»¤È¤¹¤ë¸÷¶Ì¡Ë¤òÂçÀî¤ËÊüÎ®¤·Ž¤Å·¤ÎÀî¤òÀîÌÌ¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤Èº£Ç¯¤ÏÌó4Ëü8500¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2010¡ÊÊ¿À®22¡ËÇ¯¤Ë¡Ö¿åÅÔÂçºå¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖOSAKAÅ·¤ÎÀîÅÁÀâ¡×¡£»²²Ã¼Ô¤Î´ê¤¤¤òÂ÷¤·¤¿ÀÄ¿§¤Î¡Ö¤¤¤Î¤êÀ±¡×¡ÊLED¤ò¸÷¸»¤È¤¹¤ë¸÷¶Ì¡Ë¤òÂçÀî¤ËÊüÎ®¤·Ž¤Å·¤ÎÀî¤òÀîÌÌ¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤Èº£Ç¯¤ÏÌó4Ëü8500¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´ØÏ¢µ»ö
Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ç¡Ö¥´¥Ã¥ÛÅ¸¡×¡¡Å¸Í÷²ñ¥µ¥Ýー¥¿ー¾¾²¼Þ«Ê¿¤µ¤óÍè´Û
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Çー¡×¥Ñ¥ìー¥É¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢¤¯¤Þ¥â¥ó¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¤â¤º¤ä¤ó¡¢¤Ò¤³¤Ë¤ã¤ó¤é»²²Ã
ÀéÎ¤ºåµÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡×¡¡ºÇ¸å¤Î³«ºÅ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Âçºå¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥°¥ë¥á¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡£https://osaka.style/