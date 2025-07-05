º£ÅÙ¤Ï°æ¥Î¸¶²÷É§¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ø¤Î¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¡ÉÊóÆ»¡Äµì¥¸¥ã¥Ë¥¿¥ì¤¬¿¡¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê½êÂ°¤ÎÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¡¢¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê50¡Ë¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæµï»á¤Ï¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢¹ñÊ¬¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ò½ä¤ë½¹Ê¹¤¬Â³¤¯¤¬¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡Ê7·î10Æü¹æ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸µV6°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê49¡Ë¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¸ÀÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÆ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á¡ÈÉü¸¢¡É¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤ëÍò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤È¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¡Ä·ëº§¤á¤°¤ë¥´¥¿¥´¥¿²ò¾Ã¤µ¤ì¤º
¡Ö°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢22Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¤¿ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢°éÀ®¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡¢24Ç¯¤ËÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸½Õ¤Ë¤Ï¡¢°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤¬10Âå¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤ÏÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¤¬¡¢20Âå¤Ë¤ÏÅÜÌÄ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï½Ð¿È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁê¼¡¤°¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÁûÆ°¤Ç¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀè·î27Æü¤Ë¡ØSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡Ù¤Î¼èÄùÌòCMO¤òÂàÇ¤¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÇ¤¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¢£Åì»³µªÇ·»á¡¢¡ÖNEWS¡×ÁýÅÄµ®µ×¤âÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤Ç¡Ä¡Ä
¡¡¤Þ¤¿¸½ºß¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤ò°úÂà¤·¡ÖSMILE-UP.¡×¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÅì»³µªÇ·»á¡Ê58¡Ë¤â¡¢23Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î²ñ¸«»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿²áµî¤Î¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Ç¸÷GENJI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¡¢¼«Ãø¤ÇÅì»³»á¤«¤é¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¹ðÈ¯¤·¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÁûÆ°¤¬µ¯¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Åì»³»á¤âÄÉµÚ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏÈÝÄê¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊóÆ»¤Ï¡Ø35¡Á40Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Ç¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡ØNEWS¡Ù¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤µ¤ó¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎMCÃæ¤Ë¡Ô¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÂç´¿·Þ¡Õ¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢SNS¤Ç±ê¾å¡£¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÊóÆ»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤ÎÅÄ¸¶½ÓÉ§¤µ¤ó¤¬TBS¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÜàÐ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦È¯É½¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ø¤Î°Õ¼±¤ÎÇö¤µ¤¬²þ¤á¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¼«ÅÁ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¥¸¥å¥ê¡¼»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂ¾¿Í»ö¡©´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÆ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á¡ÈÉü¸¢¡É¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤ëÍò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤È¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¡Ä·ëº§¤á¤°¤ë¥´¥¿¥´¥¿²ò¾Ã¤µ¤ì¤º¡Ä¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£