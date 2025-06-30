¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤òÂç²èÌÌ¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡ª¡¡¡ØXGIMI MoGo 3 Pro¡Ù¤Ç¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥ì¥Ó¥åー
¡¡¤¤¤ÞºÇ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¡£É®¼Ô¤âÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø-Beginning-¡Ù¡ÊËÜÊÔ3ÏÃÊ¬¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¤«¤é¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢±Ç²è´Û¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú»²¹Í¡Û¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ç¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë
¡¡¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÊÔ½¸Éô¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Î¡ØXGIMI MoGo 3 Pro¡Ù¤òÁ¦¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£¡ØGQuuuuuuX¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«Âð¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¢£¡ØMoGo 3 Pro¡Ù¤Ïµ¤·Ú¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¹âÀÇ½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¡¼ÂºÝ¤Ë²È¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤À¡£±ßÅû¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥É°ìÂÎ·¿¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤Ï¤Ê¤ó¤È1.1kg¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤È¸À¤¨¤ÐÈ¢¤Î·Á¤ò¤·¤¿½Å¤¯¤ÆÂç¤¤¤¤â¤Î¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤Û¤«¿²¼¼¤Ç¤â±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¡È»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¡É¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ°Õ¤ËÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê²èÌÌ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£³°´Ñ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¾ï¤ËÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡¿ÍÀ¸½é¤Î¥¹¥Þー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àß±Ä¤ä½é´üÀßÄê¤Ê¤É¤âÁ´¤¯º¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ØMoGo 3 Pro¡Ù¤Ë¤ÏGoogleTV¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Wi-Fi¤Ë·Ò¤¤¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Netflix¤äYouTube¤Ê¤É¤òÉáÃÊ¤Î´Ä¶¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃÊ¥Üー¥ë¤ò³«º¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤Î10Ê¬ÄøÅÙ¤ÇNetflix¤ò´Ñ»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£
¢£È¯¿§¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÃÊ°ã¤¤¡£¡È¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¡É¤Ï°ìÅÙÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¡ÁáÂ®¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØGQuuuuuuX¡Ù¤òºÆÀ¸¡£¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï²»¼Á¤ÎÎÉ¤µ¤À¡£±ßÅû·Á¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Î4Ê¬¤Î1¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤¬¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤µ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë²»¤¬½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë¡£Dolby Audio¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È²»¤ËÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤êÂç²èÌÌ¤ÏºÇ¹â¤À¡£º£²ó¤Ï¡ØXGIMI²°³°ÍÑ¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Åê±ÆÍÑ¤ÎÇòÉÛ¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼¼Æâ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Å¸³«¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¥¬¥ó¥À¥à¤È¤¤¤¨¤ÐÀïÆ®¥·ー¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈ¯¿§¤ÎÎÉ¤µ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÄÌ¾ï¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤À¡£¥¬¥ó¥À¥à¤Î¥Óー¥à¤ä¥Óー¥à¥µー¥Ù¥ë¤Ê¤É¤ÎÌÀ¤ë¤¤¿§¤ÏºÌÅÙ¹â¤¯¤¯¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤ê¡¢±§Ãè¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤É¤Î¹õ¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¼¤¤¹õ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è´Û¤Ç¤Î¤ßÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²è¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤òÃ±¤Ë°Å¤¤Éô²°¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ï¼Â¼ÌºîÉÊ¤â´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹:¥Õ¥å¥ê¥ª¥µ¡Ù¤ò»ëÄ°¡£²èÌÌ¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤¬¥·¥Í¥Þ¥¹¥³ー¥×¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö2.39¡§1¡×¤ÇÄ¶²£Ä¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È±Ç²è¤Ã¤Ý¤¤¡É²è³Ñ¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤âÆ±¤¸¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ç±Ç¤¹¤È¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡£¹Âç¤Êº½Çù¤äÂç¤¤ÊºÖ¤Ê¤É¡¢Âç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÈ´·²¤À¡£
¢£¿²¼¼¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ´Ñ¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ÏºÇ¹â¡ª¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬Î®ÀÐ¤Ë2ËÜ¤â´Ñ¤ÆÈè¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¿²¼¼¤Ë°ÜÆ°¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¿²Å¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤éÂç²èÌÌ¤Ç±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÄ°ÂÎ¸³¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¿²¼¼¤Ç±Ç²è¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤ó¤Æ´Ñ¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤À¤È»×¤¤¡¢YouTube¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºÆÀ¸¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØMoGo3 Pro¡Ù¤Ï¥Ô¥ó¥È¤ä¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¤Î³ÑÅÙ¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÂ¤ºî¤ËÊÉ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£
¡¡»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê²»¶Á¤¬ÎÉ¤¯¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áË×Æþ´¶¤¬¶¯¤¤¡£¾ì½ê¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç³Ú¤ÊÊý¸þ¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¼ó¤Ï¾å²¼130ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å·°æ¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¹¥¤¤ÊYouTuber¤ÎÆ°²è¤ä¥²ー¥à¼Â¶·¤Ê¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ´Ñ¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤À¡£Í§¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢Âç²èÌÌ¤ÇÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤ò¥ï¥¤¥ï¥¤¤È´Ñ¤ë¤Î¤âÀäÂÐ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£²óÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ÏÉô²°¤Î¹¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÊ¿ÌÌ¤ÎÊÉ¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬ËþÂ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡ØMoGo 3 Pro¡Ù¤ÎÃÍÃÊ¤Ï7Ëü9800±ß¡Ë¡£¡ØGQuuuuuuX¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÂç·¿¤ÎÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¤òÆ³Æþ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¥¢¥ê¤ÊÁªÂò»è¤À¡£¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤ò¤è¤¯´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ÎÆ³Æþ¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á´ÖÀ¥Í¤°ì¡Ë