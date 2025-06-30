¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÈà¤ò¿®¤¸¤ë¤Ù¤¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ï¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥¹¥Ú¥Ä¥£¥¢¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤¤À
¸½ºß¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ï¿¿·õ¾¡Éé¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²¤½£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ã¼ê¤ÎÎÏ¤ò»î¤¹¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤ÏFW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥Ä¥£¥¢¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿FW¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥Ô¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¤À¡£
º£µ¨¥¹¥Ú¥Ä¥£¥¢¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥»¥ê¥¨B¤Ç19¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¤Ï¡¢25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ½ªÀá¤Î¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥ÈÀï¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê´Ä¶¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¹âÅÙ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£¤³¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤¬¤Á¤À¡£¶¯¤¤Áª¼ê¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ô¥ª¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£º£¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ËÈà¤Û¤É¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¡£Èà¤Ë¤Ï¥¢¥º¡¼¥ê¤Î9ÈÖ¤Ë¤Ê¤ëÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£Æ»¤Î¤ê¤ÏÄ¹¤¯¡¢¸¬µõ¤µ¤È¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤´¤È¤Ë²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£º£¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¼ã¼ê¤Î¾ÍèÀ¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¥Ô¥ª¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤âÈà¤ò¿®¤¸¤ë¤Ù¤¤À¡£¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤À¤Í¡×¡Ê¡ØGazzetta dello Sport¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¥é¥¦¥¿¥í¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥º¥Ý¥¸¥È¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç1Ç¯´Ö»î¤¹²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤«¡£