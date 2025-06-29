Æü¥Ï¥à¤ÎÆóÅáÎ®19ºÐ¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡¡¹ë²÷1¹æ¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤â¡ÖÁá¤¯¤³¤Ã¤Á¤Ç¸«¤¿¤¤¡×
ÂÔË¾¤Î¥×¥í1¹æ¤Ë»Ø´ø´±¤âÈ¿±þ
¡¡ÆóÅáÎ®¤Î¹âÂ´¥É¥é1¤ËÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¤¬28Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎDeNAÀï¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¡¢2·³¤Ç¤Î¥×¥íÂè1¹æ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÁá¤¯¤³¤Ã¤Á¤Ç¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤Î¾±»ÊÍÛÅÍÅê¼ê¤«¤é±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë6²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢ÄÌ»»232¥»¡¼¥Ö¤ò¸Ø¤ë»³ºê¹¯¹¸Åê¼ê¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦ÍãÀÊ¤Þ¤Ç¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢2·³¤Ê¤¬¤é¸ø¼°Àï¤Ç¥×¥íÂè1¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿19ºÐ¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï2·³¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢·×9²ó2/3¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨0.93¡¢12Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.103¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÇÂç´ï¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥í¥Þ¥ó¤À¤ï¡×¡Ö¤¨¡Ä¡ÄÂçÃ«¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÇ¤ÁÊý¡×¡ÖÁá¤¯1·³¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¡×¡Ö2·³Àï¤È¤Ï¤¤¤¨»³ºê¹¯¹¸¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÆü¥Ï¥à¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤¾¡×¡ÖÂçÃ«°ÊÍè¤ÎDH²ò½ü¤ÇÍÞ¤¨ÅÐÈÄ¤ò¸«¤Æ¤¡¤Ê¡×¡ÖÂçÃ«2À¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼ÆÅÄ»â»Ò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Â³¡¹¡£Æ±¤¸ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤äÌðß·¹¨ÂÀÅê¼ê¤ËÂ³¤¯ÆóÅáÎ®¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤â¡Ö¼ÆÅÄ·¯¡¡¤ä¤Ã¤ÈËÜÍè¤Î»Ñ¤¬´é¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¤³¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Î¶¯¤¤¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ò¤¦¤Þ¤¯Éª¤ò¤¿¤¿¤ß¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤ÏÀ¨¤¤¤·¥Û¥ó¥È¡¡³Ú¤·¤ß¡¡NICE home run¡¡Áá¤¯¤³¤Ã¤Á¤Ç¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë