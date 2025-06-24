À¤³¦»°Âç²ÖÌÚ¡Ö¥¸¥ã¥«¥é¥ó¥À¡×¤¬¸«º¢¡¡²ÄÎù¤Ê»ç¤Î²Ö¤¬Çß±«¶õºÌ¤ë¡¡ÂçÊ¬»Ô¡¦°ÒÆÁ»û
ÂçÊ¬»Ô¤Î»û¤Ç½é²Æ¤ò¹ð¤²¤ëÄÁ¤·¤¤²Ö¤¬ºé¤¡¢Çß±«¶õ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀ¤³¦»°Âç²ÖÌÚ¡Ö¥¸¥ã¥«¥é¥ó¥À¡×¤¬¸«º¢¡¡²ÄÎù¤Ê»ç¤Î²Ö¤¬Çß±«¶õºÌ¤ë¡¡ÂçÊ¬»Ô¡¦°ÒÆÁ»û
À¤³¦»°Âç²ÖÌÚ¤Î°ì¤Ä¥¸¥ã¥«¥é¥ó¥À¡£ÂçÊ¬»ÔÀª²ÈÄ®¤Î°ÒÆÁ»û¤Î¶Æâ¤Ë¤Ï40Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¥«¥é¥ó¥À¤Î²Ö¤¬¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥«¥é¥ó¥À¤ÏÆîÊÆ¸¶»º¤ÇËèÇ¯5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê²ÖÉÕ¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Î±«¤Ç°ìÉô»¶¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î²ÄÎù¤Ê²Ö¤¬Çß±«¤Î¶õ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ÒÆÁ»û¡¦º´Æ£ÀÆÇ·¤µ¤ó¡Ë¡Ö»ç¤Î²Ö¤¬¤¤ì¤¤¤ÇÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª»û¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¤Þ¤¿¡¢¶Æâ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯ÆîÊÆ¸¶»º¤Î¥Öー¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢¤â¿§Á¯¤ä¤«¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇö»ç¿§¤Î¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ÒÆÁ»û¤Î¥¸¥ã¥«¥é¥ó¥À¤Ï6·îËö¤Þ¤Ç¡¢¥Öー¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢¤Ï7·î¾å½Ü¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£