¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤ËÃ¦Ë¹¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º7¡½13¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯6·î22Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ï½é²ó¤Ë¼ººö¤ÈË½Åê¤Ç2»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î½ÐÎÏ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤â¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¶¥Áè¿´¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡£
¡¡º£µ¨21ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥Ä´¤Î¼ã¼ê¥¦¥Ã¥É¤Ï¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂ®µå¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»þ¤Ë¤ÏÁê¼ê¤¬Åê¤²¤Æ¤¯¤ëµå¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ·Èô¡ÊµÏ¿¤Ï¼ººö¡Ë¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿½éÂÐÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£