¡È½÷¤À¤«¤é½ÐÀ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¸½¼Â¤ËØ³Á³¡Ä¡Ä¡£À®¸ù¤òµá¤á¤Ê¤¤¡Ö¥«¥¿¥Ä¥à¥ê½÷»Ò¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á
¡Ö¥«¥¿¥Ä¥à¥ê½÷»Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥·¥¨¥Ê¡¦¥é¥É¥Ó¡¼»á¤¬2023Ç¯¤Ë¡ØFashion Journal¡Ù»ï¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿µ»ö¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÁ´¤Æ»Å»ö¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤ÇÌî¿´¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¡Ö24»þ´ÖÀï¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦CM¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¼ã´³¡¢Æ¯¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡¢»Å»öÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£
ÆÃ¤Ë²ÈÄí¤ò¤â¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¡¢¤È¤¤ËÆÈ¿È½¾¶È°÷¤¿¤Á¤È¤ÎíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¤ò¾·¤¯¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¿Í¡¢»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸«¤¤¤À¤¹¿Í¡¢¤É¤Á¤é¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö¤â¤¦Ìá¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¥Ð¥ê¥¥ã¥êÅÔÆâ²ñ¼Ò°÷¤«¤éÇÀ²È¤ØÅ¾¿È¡¢30Âå½÷À¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È
¡Ö±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë»ä¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼è°úÀè¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥á¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼è°úÀè¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ò»Å»ö¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¾å»Ê¤Ë¤Í¤¸¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤Ê¤¼»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¡×
²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÅú¤¨¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤½÷À¤Ç¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤½¤¦¤À¡£¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤ÎÎã¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢»ä¤Ç¤Ï²¿¤¬ÉÔÂ¤Ê¤ó¤À¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤¬¡¢¼ÒÄ¹È½ÃÇ¤À¤È°ì½³¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤ÏË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤âÂçÊý¤ÎÌò°÷¤¿¤Á¤Ï»ä¤òµ¤¤ÎÆÇ¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ë½¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃí°Õ¤À¤±¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤¤Î©¾ì¤Ë½¢¤±¤ë¤«¤é¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°ì·ï¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤ë¡£Í¾¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âº·É¤¹¤ë¾å»Ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤âÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤¦²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¡¢¾å»Ê¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
³Î¤«¤ËÂÎ¤Ï¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤âÊú¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤É¤³¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£º£¤«¤é¤ÎÅ¾¿¦¤â¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï·ëº§¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤ÏÈéÆù¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Û¥³¤µ¤ó¡Ê43ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£ÂçÂ´¤Çº£¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¬¡¢¾Íè¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ÖË¾Æ°µ¡¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ÏµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¤Î¤À¡£»Å»ö¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É¬Í×¤Ê»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¤À¤¬28ºÐ¤Î¤È¤¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤È·ëº§¡¢30ºÐ¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¤È¡ÖÁ°¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»Å»ö¤è¤ê¼«Ê¬¡×¤Ë¤µ¤é¤Ë·¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ï»Å»ö¤è¤êÀ®²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¤â¤ó¡£¤¤¤ä¡¢ÊÌ¤Ë±ÑºÍ¶µ°é¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ºòÆü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£Æü¤Ç¤¤ë»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À¸¤¤ë¤È¤«À®Ä¹¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´õË¾¤¬Í¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢²ñ¼Ò¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê´õË¾¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£20Âå30Âå¤Î¤ä¤ëµ¤¤Î¤¢¤ë½÷»Ò¤¿¤Á¤â¡¢·ë¶É¡¢¤¢¤Þ¤êÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ÈÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤à¤·¤í²ñ¼Ò¤ò¸«¸Â¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¾åÁØÉô¤¬²ñ¼Ò¤òµí¼ª¤Ã¤Æ¼ã¤¤°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ï¡¢Àè¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È»Å»ö¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÌµÍý¡¢¤À¤«¤é¤è¤±¤¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤º¡¢¤É¤ó¤É¤ó»äÀ¸³è½Å»ë¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¥µ¥Û¥³¤µ¤ó¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤ºñ¼è¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤Î»þÂå¡¢´ë¶È¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×
É½¾ð¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÁ´¤Æ»Å»ö¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤ÇÌî¿´¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë²ÈÄí¤ò¤â¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¡¢¤È¤¤ËÆÈ¿È½¾¶È°÷¤¿¤Á¤È¤ÎíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¤ò¾·¤¯¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¿Í¡¢»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸«¤¤¤À¤¹¿Í¡¢¤É¤Á¤é¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö¤â¤¦Ìá¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¥Ð¥ê¥¥ã¥êÅÔÆâ²ñ¼Ò°÷¤«¤éÇÀ²È¤ØÅ¾¿È¡¢30Âå½÷À¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤±¤ì¤É¿·Æþ¼Ò°÷»þÂå¤«¤é30Âå¤ËÆþ¤ë¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¡Ê39ºÐ¡Ë¡£¤À¤¬7Ç¯Á°¡¢Æ±´üÆþ¼Ò¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¼ã¤¯¤·¤ÆÌòÉÕ¤È¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤ÏØ³Á³¤È¤·¤¿¡£
¡Ö±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë»ä¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼è°úÀè¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥á¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼è°úÀè¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ò»Å»ö¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¾å»Ê¤Ë¤Í¤¸¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤Ê¤¼»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¡×
²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÅú¤¨¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤½÷À¤Ç¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤½¤¦¤À¡£¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤ÎÎã¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢»ä¤Ç¤Ï²¿¤¬ÉÔÂ¤Ê¤ó¤À¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤¬¡¢¼ÒÄ¹È½ÃÇ¤À¤È°ì½³¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤ÏË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤âÂçÊý¤ÎÌò°÷¤¿¤Á¤Ï»ä¤òµ¤¤ÎÆÇ¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ë½¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃí°Õ¤À¤±¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤¤Î©¾ì¤Ë½¢¤±¤ë¤«¤é¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°ì·ï¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤¦´èÄ¥¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤·ë¶É¡¢½÷¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç½ÐÀ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼ÒÆâ´Ä¶¤ò½÷À¤Î¤¿¤á¤ËÀ°¤¨¤¿¤¤¡¢»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤¬»×¤¤¤¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»äÀ¸³è¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤À¤¬¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¤½¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¸¸ÁÛ¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤ë¡£Í¾¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âº·É¤¹¤ë¾å»Ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤âÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤¦²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¡¢¾å»Ê¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
³Î¤«¤ËÂÎ¤Ï¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤âÊú¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤É¤³¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£º£¤«¤é¤ÎÅ¾¿¦¤â¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï·ëº§¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤ÏÈéÆù¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
»äÀ¸³è¤òºÇÍ¥Àè¤·¤ÆÂçÀµ²ò¡Ö»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È»Å»ö¤ÏÀ¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤È¤«¤¢¤Þ¤êÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â°ì»þ´ü¤Ï¥Ï¥Ã¥Ñ¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¼õ¤±¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¾º¿Ê»î¸³¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Ã¤«¤ê¼õ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥µ¥Û¥³¤µ¤ó¡Ê43ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£ÂçÂ´¤Çº£¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¬¡¢¾Íè¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ÖË¾Æ°µ¡¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ÏµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¤Î¤À¡£»Å»ö¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É¬Í×¤Ê»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¤À¤¬28ºÐ¤Î¤È¤¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤È·ëº§¡¢30ºÐ¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¤È¡ÖÁ°¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»Å»ö¤è¤ê¼«Ê¬¡×¤Ë¤µ¤é¤Ë·¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ï»Å»ö¤è¤êÀ®²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¤â¤ó¡£¤¤¤ä¡¢ÊÌ¤Ë±ÑºÍ¶µ°é¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ºòÆü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£Æü¤Ç¤¤ë»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À¸¤¤ë¤È¤«À®Ä¹¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´õË¾¤¬Í¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
²ñ¼Ò¤Î»ÑÀª¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤33ºÐ¤ÇÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¡¢Äê»þ¤Çµ¢¤ëÆ¯¤Êý¤òÁªÂò¤·¤¿¡£»Å»ö¤ÏÀ¸³è¤Î¼êÃÊ¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤éÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢²ñ¼Ò¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê´õË¾¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£20Âå30Âå¤Î¤ä¤ëµ¤¤Î¤¢¤ë½÷»Ò¤¿¤Á¤â¡¢·ë¶É¡¢¤¢¤Þ¤êÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ÈÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤à¤·¤í²ñ¼Ò¤ò¸«¸Â¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¾åÁØÉô¤¬²ñ¼Ò¤òµí¼ª¤Ã¤Æ¼ã¤¤°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ï¡¢Àè¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È»Å»ö¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÌµÍý¡¢¤À¤«¤é¤è¤±¤¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤º¡¢¤É¤ó¤É¤ó»äÀ¸³è½Å»ë¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¥µ¥Û¥³¤µ¤ó¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤ºñ¼è¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤Î»þÂå¡¢´ë¶È¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×
É½¾ð¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)