サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』とラウンドワンが初めてコラボレーション!ラウンドワンの制服に着替えたすみっコたちのオリジナルコラボグッズが多数登場する。ボウリングなどのスポーツエンターテインメント施設「ROUND1(ラウンドワン)」と『すみっコぐらし』が初コラボ! オリジナルグッズがお取り扱いされるコラボキャンペーンが2025年7月1日(火)〜9月30日(火)の期間で開催される。

本コラボでは、すみっコたちがラウンドワンの制服にお着替え♪可愛いストライプのラウンドワン制服に身を包んだすみっコたちがデザインされたぬいぐるみやアクリルスタンド、ステッカーやメモ帳などのオリジナルグッズが多数ご用意されている。イチオシは「ぶらさげぬいぐるみ ROUND1 ver.」。キャップ姿のボウリングピンを抱えたすみっコぐらしメンバーたちのキュートなマスコット、すみっコ化したボウリングピンのデザインにもご注目です!オリジナルグッズは2025年7月1日(火)より、ROUND1一部店舗にて販売、2025年7月8日(火)より中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約も受け付ける。そのほか、キャンペーン期間中はラウンドワンでボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツなどをプレイする際のコラボ限定パックをご用意。ボウリングスコア登録キャンペーンやSNSキャンペーンも予定されているほか、コラボメニューも登場。ららぽーと新三郷店、千日前店ではカラオケではコラボルームも展開されるのでお楽しみに。『すみっコぐらし』の仲間たちと一緒に楽しく身体を動かして遊んでみてね!(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.