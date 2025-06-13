ËèÆüŽ¤Ä«¿©Á°¤ËŽ¢¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕŽ£¿å¤ÇÇö¤á¤Æ°û¤à¤À¤±¡Ä·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨Ž¤Âå¼Õ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÌ¾Á°
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢üâÌÚ·ýÅÍ¡Ê¤±¤ó¤È¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¹ÖºÂ¡Ë¡Ø¡Ö¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö±¿Æ°·ù¤¤¡×¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë 40Âå¤«¤é¤Î¥¼¥í¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂå¼Õ¤¬²¼¤¬¤ëÍýÍ³
¹¹Ç¯´ü¤ÏÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊø¤ì¤«¤é¡¢¼«Á³¤ÈÂå¼Õ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢40ºÐ°Ê¹ß¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÊýË¡¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¹Ç¯´ü¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ë¤ä¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤³¤ß¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤Î¤âNG¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂå¼Õ¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤ä¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
40ºÐ¤ò²á¤®¤¿½÷À¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀÎ¤è¤ê¤ä¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤â¤ä¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂå¼Õ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Èµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂå¼Õ¤¬²¼¤¬¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤ª¤â¤Ë¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¡Ö¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¡×¤ÎÊ¬Èç¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤ÎÂÎ¤ò¼é¤ëÍÍ¡¹¤ÊÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÙË¦Æâ¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÆ¯¤¤ò³èÀ²½¤·¤¿¤ê¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ø¤Î´¶¼õÀ¤ò¹â¤á¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»º¤ß½Ð¤¹¹©¾ì¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Ï¡¢Åü¤¬ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¡ÖÅüÂå¼Õ¡×¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ø¤Î´¶¼õÀ¤ò¹â¤á¤ë¤«¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¡¢»éËÃ¤òÎ¯¤á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤
¼Â¤Ï¡¢Åü¼Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¤¤¤ëºÙË¦Æâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬ºÙË¦¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¥¬¥Á¥ã¥Ã¤È³«¤±¤Æ¡¢Åü¼Á¤òºÙË¦Æâ¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Åü¼Á¤¬ºÙË¦Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÅü¼Á¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢·ìÅüÃÍ¤âÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ø¤Î´¶¼õÀ¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¡¢¤¤¤¤´¹¤¨¤ë¤È¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î¸ú¤ÌÜ¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ºÙË¦Æâ¤ËÅü¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤ì¤ÐÂÀ¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ø¤Î´¶¼õÀ¤¬Äã¤¯¸ú¤ÌÜ¤¬°¤¤¤È¡¢ºÙË¦Æâ¤ËÅü¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¿©»ö¤Ç±ÉÍÜ¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë¡¢Âå¼Õ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¬Â³¤¯¤È·ìÅüÃÍ¤¬Íð¤ì¤Æ¡¢ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Ë¤Ï¡¢»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢»éËÃÇ³¾Æ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëºîÍÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ç¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¡¢»éËÃ¤òÎ¯¤á¤³¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¢ÊªÀ¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤òÂçÆ¦À½ÉÊ¤«¤éÀÝ¤ë¤Î¤âÂÐºö¤Î1¤Ä¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÀÝ¼è¤Î¾å¸ÂÎÌ¤ò70¡Á75mg¤È¤·¡¢Æ¦Éå¤Ê¤é1Ãú¡Ê350g¡Ë¤Û¤É¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤é¤º¤È¤â¡¢Æü¾ï¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¤³¤Þ¤á¤Ë¿©¤Ù¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¹¹Ç¯´ü¤ÏÂå¼Õ¤¬²¼¤¬¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»°Âç±ÉÍÜÁÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÀÝ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âå¼Õ¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¶Ú¥È¥ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë¡ª¡¡¤½¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âå¼Õ¤ò¾å¤²¤Æ»éËÃ¤òÇ³¤ä¤¹¿©ºà°ìÎã
¤³¤³¤«¤é¤ÏÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤Æ»éËÃ¤òÇ³¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤±¤ó¤È¼°¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¿©ºà¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åü¼Á¤Ï¤ªÊÆ¤Ê¤É¤Î¼ç¿©¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤ä¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤¿¿©ºà¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Çã¤¤¤â¤Î¤ä¸¥Î©¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Òµû ¡Ä ºú¡Ó
ºú¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀÖ¤¤¿§ÁÇÀ®Ê¬¤Î¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤Ë¤Ï¡¢±¿Æ°Ãæ¤Ë»éËÃ¤òÇ³¤¨¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·²½¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹³èÀ»ÀÁÇ¤òÍÞ¤¨¤ë¶¯¤¤¹³»À²½ºîÍÑ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥Þ¥È¤ËÂ¿¤¤¥ê¥³¥Ô¥ó¡¢ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¦Â-¥«¥í¥Æ¥ó¤Î¿ôÇÜ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¶¯¤µ¡ª
ÀÚ¤ê¿È¤Ç¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤Î¥·¥ß¤ä¤·¤ï¡¢ÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ê¤¿¤¤µû¤Ç¤¹¡£
¡Òµû ¡Ä ¥µ¥Ð¡Ó
¥µ¥Ð¤Ê¤É¤ÎÀÄµû¤Î»é¼Á¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÀÝ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Ìý¡£ÆÃ¤Ë¥µ¥Ð¤Ï¡¢·ò¹¯À®Ê¬¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊDHA¡¢EPA¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤Î»é¼Á¤¬ÃæÀ»éËÃ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DHA¡¢EPA¤ÏÂÎÆâ¤Ç¤Ïºî¤ì¤º¡¢¿©»ö¤ÇÀÝ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖÉ¬¿Ü»éËÃ»À¡×¡£ÎÉ¼Á¤ÊÌý¤òÀÝ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤éÀÄµû¤«¤é¡ª¡¡´ÌµÍ¤Ï»À²½¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´ÌµÍ¤Ê¤é¿å¼Ñ¤òÁª¤ó¤Ç¡£
¡ÒÆù ¡Ä ·Ü¶»Æù¡¢¤µ¤µ¤ßÆù¡Ó
¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¦Äã»é¼Á¤Î¿©ºà¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÂå¼Õ¤ËÆ¯¤¯¥Ó¥¿¥ß¥óB6¤¬ËÉÙ¡£ÀÖ·ìµå¤Î¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤Î¹çÀ®¤Ë¤â·ç¤«¤»¤º¡¢·ì±Õ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅü¼Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢Æù¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏºÇ¤âÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç100g¤¢¤¿¤ê¡¢·Ü¶»Æù¤ÏÈé¤Ä¤229kcal¡¢Èé¤Ê¤·113kcal¡£·Ü¤µ¤µ¤ßÆù107kcal¡£¡Ö¸ºÎÌÃæ¤Ï·ÜÆù¡×¤Ï¡¢ÄÌÀâ¤¸¤ã¤Ê¤¯¿¿¼Â¡£´ÎÂ¡¤Î»éËÃÃßÀÑ¤âËÉ¤®¡¢»éËÃ´Î¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¡£
¢£ÂçÆ¦¤ÏÂå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤ËÌòÎ©¤ÄÀ®Ê¬¤¬ËÉÙ
¡ÒÍñ ¡Ä ·ÜÍñ¡Ó
¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÍñ¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊä¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¤¿Í¤Ï¡ÖÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢1Æü¤Î¿©»ö¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒÂçÆ¦À½ÉÊ ¡Ä Æ¦Éå¡¢Ç¼Æ¦¡Ó
ÂçÆ¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±ÉÍÜËÉÙ¤ÊÂçÆ¦¤ÏÂå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤ËÌòÎ©¤ÄÀ®Ê¬¤¬¤º¤é¤ê¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤Ë¤Ï¡¢»éËÃÇ³¾Æ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Û¤«¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Ë»÷¤¿Æ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬¸º¤ë¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤Ã¤ÆÂå¼Õ¤â²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë40¡Á50Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤òÅ¬ÎÌÀÝ¤ë½¬´·¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ò¤¤Î¤³ ¡Ä ¤·¤á¤¸¡¢¤Þ¤¤¤¿¤±¡¢¤·¤¤¤¿¤± ¤Û¤«¡Ó
¤¤Î¤³¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãËÉÙ¡£¿å¤ËÍÏ¤±¤Ê¤¤ÉÔÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊØ¤Î¤«¤µ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÊØÈë²ò¾Ã¤Ê¤É¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Âå¼Õ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óD¤âÀÝ¤ì¤Æ¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¿©»ö¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÄ´À°¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ÒÌîºÚ ¡Ä ¥È¥Þ¥È¡Ó
¥È¥Þ¥È¤Ë¤Ï»éËÃÇ³¾Æ¤Ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë»éËÃ»À¤Î°ì¼ï¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢µþÅÔÂç³Ø¤Î2012Ç¯¤Î¸¦µæ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤¤¿§ÁÇÀ®Ê¬¤Î¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤ê¡¢·ì±ÕÃæ¤Î»À²½¤·¤¿»é¼Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ¯¤¤â¡£
¢£¥³¥¹¥Ñ¤âÈ´·²¤Ê¡ÖÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¡ÒÌîºÚ ¡Ä ¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ó
´Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ´Ö¿©¤Ë¤â¤è¤¯¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ËÉÙ¡£¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢GIÃÍ¤Ï¤æ¤Ç¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÇÌó63¤ÈÄã¤á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È¥ß¥Í¥é¥ë¤Ï¡ÖÄ¶¡×¤¬¤Ä¤¯¤Û¤ÉËÉÙ¡£¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¦B6¡¦C¡¦E¤Û¤«¡¢¤à¤¯¤ß¤òÎ®¤¹¥«¥ê¥¦¥à¡¢Âå¼Õ¤ò½õ¤±¤ë¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤äÅ´¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£½©Åß¤ÏÃÍÃÊ¤â¼êº¢¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÂç³èÌö¡ª
¡ÒÌîºÚ ¡Ä ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ó
ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤Î¦Â-¥«¥í¥Æ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ä¤»¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼1³ô¡Ê200g¡Ë¤Ç74kcal¤È¤«¤Ê¤êÄã¥«¥í¥ê¡¼¡ª
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÂå¼Õ¤ËÆ¯¤¯¥Ó¥¿¥ß¥óB6¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò´Þ¤à¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆù¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤â¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤ËÌòÎ©¤ÄÅ´Ê¬¤ÎÀÝ¼è¸»¤Ë¤â¡£ÎäÅà¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¿åÍÏÀ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬Î®½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢À¸¤òÇã¤Ã¤Æ¼çºÚ¤Î¤Ä¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ò´³¤·ÌîºÚ ¡Ä ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡Ó
Âçº¬¤òºÙ¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ´³¤·¤¿´¥Êª¤Ç¡¢À¸¤è¤ê±ÉÍÜ²Á¤Ï¹â¤¯¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡¢Å´Ê¬¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ê¤É¡¢Âå¼Õ¤ò½õ¤±¤ë±ÉÍÜÁÇ¤¬ÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¤Ç¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¿©ºà¡£¤¤¤í¤ó¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÇËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡£
¡Ò¤¯¤À¤â¤Î ¡Ä ¥Ð¥Ê¥Ê¡Ó
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂå¼Õ¤È»éËÃÇ³¾Æ¤ò½õ¤±¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¤¯¤À¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤ÇÃÇÁ³¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¤¬Â¿¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡£Â®¤ä¤«¤ËÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Â¿¤¯GIÃÍ¤ÏÌó51¤ÈÄã¤á¡£¥¹¥¤¡¼¥ÄÂå¤ï¤ê¤Î¤Û¤«¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤ÎÊä¿©¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¿©ºà¡£
¢£Ä«¤Î°ìÇÕ¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡Âå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë¥É¥ê¥ó¥¯4¤Ä
Ä«¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ò¤¹¤ë¤È·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤ÇÀÝ¤Ã¤¿±ÉÍÜÁÇ¤¬Á´¿È¤ËÆÏ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ßÄ²¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ³èÆ°¥â¡¼¥É¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¡¢Âå¼Õ¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
°ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¿å¤Î½Å¤ß¤ÏÂçÄ²¾åÉô¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢Ä²¤Î±¿Æ°¤âÂ¥¤µ¤ì¤ÆÊØÈë¤â²þÁ±¡£¤¤ì¤¤¤Ë¤ä¤»¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢Ä«¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°û¤ß¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ê¤ó¤´¿Ý¡Ó
´Å¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¿²µ¯¤¤ËÀÝ¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ1Æü¤Î¿©Íß¤âÀ°¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤ê¤ó¤´¿Ý¤Ï°ßÄ²¤ÎÆ¯¤¤â³èÀ²½¡£¿©»ö¤Î±ÉÍÜ¤ÎµÛ¼ýÎ¨¥¢¥Ã¥×¤ËÌòÎ©¤Ä¡£¥«¥Ã¥×¤Ë¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Æ¥£¡¼¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕ¤¯¤é¤¤¤È¤ê¤ó¤´¿Ý¤Ï¹¥¤ß¤ÎÎÌ¤ò²Ã¤¨¡¢4¡Á6ÇÜ¤ÎÅò¤Þ¤¿¤Ï¿å¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤à¡£
¡ÒÎÐÃã¡Ó
ÎÐÃã¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ï¡¢ÂÎ¤Î»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈîËþÍ½ËÉ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½Â¤ßÀ®Ê¬¤Î¥«¥Æ¥¥ó¤Ë¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¡¢¹³¥¦¥¤¥ë¥¹ºîÍÑ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¿©»ö¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ò¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ó
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬¼«Î§¿À·Ð¤Î¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¿©Íß¤ÎÍÞÀ©¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤Î¸º¾¯¡¢Âå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î¥¯¥í¥í¥²¥ó»À¤â¡¢»éËÃ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤ÈÃíÌÜ¤Ë¡£
¡ÒÄ«¤Î±ÉÍÜ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡Ó
¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÊäµë¤Ë¤Ï¤³¤ì¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ñ¤Ï¾®¾¾ºÚ¤Ê¤É¤ÎÀÄºÚ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢Ä´À°Æ¦Æý¤Þ¤¿¤ÏÄã»éËÃµíÆý¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡£³ÆÅ¬ÎÌ¤ò¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¡£
----------
üâÌÚ ·ýÅÍ¡Ê¤¿¤«¤®¡¦¤±¤ó¤È¡Ë
Î×¾²±ÉÍÜ°å³Ø»ØÆ³»Î¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMigi AgariÂåÉ½¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¡Ö¤±¤ó¤È¼°¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¹ÖºÂ¡×¤â±¿±Ä¡£2000¿Í°Ê¾å¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¼ÂÀÓ¤È±ÉÍÜ³Ø¤ò³è¤«¤·¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Îº¬ËÜ¤ò²ò·è¤·²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁé¤»¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤¯¤¤ì¤¤¤ËÁé¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹¥É¾¡£TikTok @diet_kento
----------
¡ÊÎ×¾²±ÉÍÜ°å³Ø»ØÆ³»Î¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ üâÌÚ ·ýÅÍ¡Ë