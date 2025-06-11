山形vs鹿児島 スタメン発表
[6.11 天皇杯2回戦](NDスタ)
※19:00開始
主審:野堀桂佑
副審:内山翔太、千葉直史
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 22 城和隼颯
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 71 中村亮太朗
FW 9 高橋潤哉
FW 14 坂本亘基
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 15 川井歩
DF 2 吉田泰授
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
MF 88 土居聖真
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 31 熊倉匠
DF 8 藤村慶太
DF 23 小島凛士郎
DF 26 川島功奨
DF 29 岡崎慎
MF 15 井堀二昭
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 73 田中稔也
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
控え
GK 16 山内康太
DF 34 丸山哲新
DF 48 谷田壮志朗
MF 14 吉尾虹樹
MF 37 木下海斗
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 9 アンジェロッティ
監督
相馬直樹
※19:00開始
主審:野堀桂佑
副審:内山翔太、千葉直史
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 22 城和隼颯
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 71 中村亮太朗
FW 9 高橋潤哉
FW 14 坂本亘基
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 15 川井歩
DF 2 吉田泰授
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
MF 88 土居聖真
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 31 熊倉匠
DF 8 藤村慶太
DF 23 小島凛士郎
DF 26 川島功奨
DF 29 岡崎慎
MF 15 井堀二昭
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 73 田中稔也
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
控え
GK 16 山内康太
DF 34 丸山哲新
DF 48 谷田壮志朗
MF 14 吉尾虹樹
MF 37 木下海斗
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 9 アンジェロッティ
監督
相馬直樹