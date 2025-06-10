¡ÖÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ë¤ÈÃ£À®´¶Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ò²£ÅÁ¤¤¤Ë°ÜÆ°¤«¡ÄÀéÍÕ¡¦±º°Â»Ô¿¦°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡ÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ò²£ÅÁ¤¤¤Ë°ÜÆ°¤·ÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÀéÍÕ¸©¤Î±º°Â»Ô¿¦°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±º°Â»Ô¤Î¿¦°÷¡¦±àÅÄ´²ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢¤¤Î¤¦Ì¤ÌÀ¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÉô²°¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±àÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï4³¬¤Î¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é³°Â¦¤Ë½Ð¤Æ¡¢²£ÅÁ¤¤¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò½»Ì±¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±àÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö²¼¤ËÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ë¤ÈÎÙ¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£