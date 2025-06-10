ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Û¥¹¥È¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¹ðÈ¯
¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØCall Her Daddy¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥Û¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØCall Her Alex¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢2013Ç¯¤«¤éºßÀÒ¤·¤¿¥Ü¥¹¥È¥óÂç³Ø½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î3¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥È¥é¥¤¥Ù¥Ã¥«±Ç²èº×¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÅö»þ¤Î´ÆÆÄ¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤¬¼«Ê¬¤Ë¡Ö°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¡×¤ò¼¨¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ä¿ÈÂÎÅª¤ÊÀÜ¿¨¤ò´Þ¤à¡Ö¶Ë¤á¤ÆÉÔ²÷¤Ê¡×¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡ØVanity Fair¡Ù¤Ë¤è¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà½÷¤¬»ä¤ËÂ¾¤Î¤É¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¼¹Ãå¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ø·¯¤Ï¤¹¤´¤¤¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÁ°¸þ¤¤Ê´Ø¿´¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Ã¯¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤ÎÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¹¥È¥óÂç³Ø¤«¤éÁ´³Û¼ø¶ÈÎÁÌÈ½ü¤Î¾©³Ø¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢ÁªÂò»è¤äÁÊ¤¨¤ë¼êÃÊ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¡ÖÈà½÷¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¤¡¢¡ÖÄñ¹³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ø½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤è¡Ù¤È¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òµÏ¿¤·¤¿Ê¸½ñ¤òÂç³Ø¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¡ØÈà½÷¤Ï²ò¸Û¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¾©³Ø¶â¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¤À¤±¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î·Ð¸³¤ò¤ï¤º¤«5Ê¬¤ÇÁ´ÈÝÄê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Rolling Stone¤¬¥Ü¥¹¥È¥óÂç³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤¬Èà½÷¤ÎÎø°¦´Ø·¸¤Ê¤É¤Î»äÀ¸³è¤Ë²áÅÙ¤ËÆ§¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤È¤â¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÀÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¡£Ìë¤Î¼ø¶È¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡¢¼Ö¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¾è¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤«¤é»ä¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èà½÷¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÆ»¤ò»È¤Ã¤ÆÎý½¬¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Î¥¤ì¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¡¢Èà½÷¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤È¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥å¥í¥Ü¡¼¥à¤¬¡¢»î¹ç¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤¬¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£¡Ö»ä¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò5ÉÃ¤´¤È¤Ë´¬¤Ìá¤·¤Æ¡¢È±·¿¤äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡£¡Ö¡Ø¤½¤ÎµÓ¤ò¸«¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¸«¤Æ¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÎ¾¿Æ¤¬ºÇ½ª³ØÇ¯¤òÁ°¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿ºÝ¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤Ï¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Î¸·¤·¤µ¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ØÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢²¿Ç¯¤â°ú¤¤º¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î»öÎã¤À¡×¤È¤âÇ§¤á¤¿¡£
·ë¶É¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤ÏºÇ½ª³ØÇ¯¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤Ï2022Ç¯¤Ë°úÂà¤·¡¢Æ±Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó»Ô¤«¤é¡Ö¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥Ç¡¼¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡×¤È¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿¿´¤Î½ý¤Î¿¼¤µ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¤Û¤É¶ìÄË¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
from Rolling Stone US
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥È¥é¥¤¥Ù¥Ã¥«±Ç²èº×¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÅö»þ¤Î´ÆÆÄ¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤¬¼«Ê¬¤Ë¡Ö°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¡×¤ò¼¨¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ä¿ÈÂÎÅª¤ÊÀÜ¿¨¤ò´Þ¤à¡Ö¶Ë¤á¤ÆÉÔ²÷¤Ê¡×¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¹¥È¥óÂç³Ø¤«¤éÁ´³Û¼ø¶ÈÎÁÌÈ½ü¤Î¾©³Ø¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢ÁªÂò»è¤äÁÊ¤¨¤ë¼êÃÊ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¡ÖÈà½÷¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¤¡¢¡ÖÄñ¹³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ø½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤è¡Ù¤È¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òµÏ¿¤·¤¿Ê¸½ñ¤òÂç³Ø¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¡ØÈà½÷¤Ï²ò¸Û¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¾©³Ø¶â¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¤À¤±¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î·Ð¸³¤ò¤ï¤º¤«5Ê¬¤ÇÁ´ÈÝÄê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Rolling Stone¤¬¥Ü¥¹¥È¥óÂç³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤¬Èà½÷¤ÎÎø°¦´Ø·¸¤Ê¤É¤Î»äÀ¸³è¤Ë²áÅÙ¤ËÆ§¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤È¤â¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÀÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¡£Ìë¤Î¼ø¶È¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡¢¼Ö¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¾è¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤«¤é»ä¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èà½÷¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÆ»¤ò»È¤Ã¤ÆÎý½¬¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Î¥¤ì¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¡¢Èà½÷¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤È¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥å¥í¥Ü¡¼¥à¤¬¡¢»î¹ç¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤¬¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£¡Ö»ä¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò5ÉÃ¤´¤È¤Ë´¬¤Ìá¤·¤Æ¡¢È±·¿¤äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡£¡Ö¡Ø¤½¤ÎµÓ¤ò¸«¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¸«¤Æ¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÎ¾¿Æ¤¬ºÇ½ª³ØÇ¯¤òÁ°¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿ºÝ¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤Ï¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Î¸·¤·¤µ¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ØÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢²¿Ç¯¤â°ú¤¤º¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î»öÎã¤À¡×¤È¤âÇ§¤á¤¿¡£
·ë¶É¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤ÏºÇ½ª³ØÇ¯¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤Ï2022Ç¯¤Ë°úÂà¤·¡¢Æ±Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó»Ô¤«¤é¡Ö¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥Ç¡¼¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡×¤È¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿¿´¤Î½ý¤Î¿¼¤µ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¤Û¤É¶ìÄË¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
from Rolling Stone US