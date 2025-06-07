[6.7 J3第15節](いちご)

※19:00開始

主審:原田雅士

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 32 イ・チュンウォン

DF 24 松本雄真

DF 33 黒木謙吾

DF 35 江川慶城

DF 39 下川陽太

MF 8 力安祥伍

MF 10 井上怜

MF 41 坂井駿也

MF 47 奥村晃司

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

控え

GK 55 青木心

DF 25 横窪皇太

DF 43 森田礼

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 13 中野桂太

FW 18 吉澤柊

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 48 木原仁

監督

大熊裕司

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 3 ピトリック

DF 5 田代真一

MF 4 島川俊郎

MF 8 大迫塁

MF 17 竹内崇人

MF 18 三鬼海

MF 36 中塩大貴

FW 9 ラファエル・フルタード

FW 11 武藤雄樹

控え

GK 1 三浦基瑛

DF 7 河野諒祐

DF 28 小笠原佳祐

MF 6 徳永裕大

MF 22 福井和樹

MF 24 杉本蓮

MF 27 西山拓実

FW 14 高木彰人

FW 23 加藤拓己

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト