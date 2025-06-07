宮崎vs相模原 スタメン発表
[6.7 J3第15節](いちご)
※19:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 41 坂井駿也
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 43 森田礼
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
FW 18 吉澤柊
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 48 木原仁
監督
大熊裕司
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 5 田代真一
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 17 竹内崇人
MF 18 三鬼海
MF 36 中塩大貴
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 7 河野諒祐
DF 28 小笠原佳祐
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※19:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 41 坂井駿也
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 43 森田礼
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
FW 18 吉澤柊
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 48 木原仁
監督
大熊裕司
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 5 田代真一
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 17 竹内崇人
MF 18 三鬼海
MF 36 中塩大貴
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 7 河野諒祐
DF 28 小笠原佳祐
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト