松本vs福島 スタメン発表
[6.7 J3第15節](サンアル)
※14:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 13 石山青空
MF 24 小川大貴
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 7 馬渡和彰
DF 17 山本龍平
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 23 滝裕太
MF 30 國分龍司
MF 34 稲福卓
MF 36 松村厳
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 40 樋口寛規
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
DF 55 柴田徹
MF 6 上畑佑平士
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平
※14:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 13 石山青空
MF 24 小川大貴
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 7 馬渡和彰
DF 17 山本龍平
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 23 滝裕太
MF 34 稲福卓
MF 36 松村厳
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 40 樋口寛規
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
DF 55 柴田徹
MF 6 上畑佑平士
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平