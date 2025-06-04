3ºÐÌ¼¤Î³¨¤«¤é¤Ç¤¤¿à¤ªÊì¤µ¤ó¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼á¤Ë2.8Ëü¿Í´¶Æ°¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¡¢ºÇ¹â¡×¡ÖÊõÊª¤À¡Á¡×
2025Ç¯5·î2Æü¡¢X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿1¤Ä¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¾Ð´é¤ÇÍÙ¤ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¤¿¤À¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤¡¼¡Ê¡÷ohuton666¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢²èÁü¤È¶¦¤Ë¤³¤¦Òì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾å¤Î»Ò¤¬¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤Æ³¨¤Î¶ñ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³¨¤ò¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦¡£Ì¼¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»÷´é³¨¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÃÎ¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿
¤¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢4ºÐ3¤«·î¡ÊÅê¹Æ»þÅÀ¡Ë¤ÎÌ¼¤µ¤ó¡£3ºÐ11¤«·î¤Î»þ¤ÎºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Î³¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ»ä¤À¤±¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Î³¨¤À¤ÈÃ¯¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ÍÊª¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç³Î¼Â¤ËÃ¯¤«¤ï¤«¤ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¤¡¼¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ªÊì¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤À¡×¤È³Î¿®¤ò¤â¤Æ¤ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î°ìËç¡£¤½¤ì¤Ï»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£
¤¡¼¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥Ù¥Ó¥¹¥¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¡£»Ò¤É¤â¤Î³¨¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿Æ¿´¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë......¡£
¤½¤·¤ÆÆÏ¤¤¤¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¤¡¼¤µ¤ó¤ÏÂçËþÂ¡£
¡ÖÆÏ¤¤¤¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆTwitter¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡Ê¥ê¥¢¥ë¤ËÌ¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¡Ë¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤êÅê¹Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤¡¼¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¡¼¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶»¤ò·â¤ÁÈ´¤¡¢2Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤ëÂçÈ¿¶Á¡£
¡Ö¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¡¢ºÇ¹â¡×
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¤¢¡¼Ì´¡ªÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¤¢¡Á¥³¥ì¤ÏÊõÊª¤À¡ÁÁÇÅ¨¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÛ¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿³¨¤¬¡¢·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åê¹Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤Þ¤Ç²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤ï¤«¤Ä¤¤Ê¤Ä¤ß¡Ë