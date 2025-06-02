¡Ú¾×·â¤ÎÄ«¡Û¥Ð¥¹15Ê¬Á°¤Ë¿²Ë·¡ª¢ªÉáÃÊ¥°¥º¤ëÂ©»Ò¤¬¡È¿À»Ø¼¨¡É¤ÇÊì¤òµß¤¦¡ÖËèÆü¿²Ë·¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
µ¯¤¤¿¤é±à¥Ð¥¹È¯¼Ö15Ê¬Á°¡Ö¥Þ¥Þ¡ª¡×¿²Ë·Êì¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ëÂ©»Ò¤Ë7.9Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ð¤¦¤à@3y +0y(@miyafuji_baumu)¤µ¤ó¤Î3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£¤¦¤Ã¤«¤ê¿²Ë·¤·¡¢ÍÄÃÕ±à¥Ð¥¹¤¬Íè¤ë15Ê¬Á°¤Ëµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Ð¤¦¤à¤µ¤ó¡£¹²¤Æ¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¤òµ¯¤³¤·¡¢¾Ç¤ê¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤éÁ´¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤Â©»Ò¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¿²Ë·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥éー¥à¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¥¹¥Ìー¥º¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÍÄÃÕ±à¥Ð¥¹¤¬Íè¤ë15Ê¬Á°¤Ëµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡¦¤Ð¤¦¤à@3y +0y¤µ¤ó¡£¡Ö¤â¤¦´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤!?¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ç¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤¦¤Ë¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤½¤¦¡£
º£Ä«½é¤á¤Æ¿²Ë·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¯¤¤¿¤éÍÄÃÕ±à¥Ð¥¹¤¬¤¯¤ë15Ê¬Á°¡£¹²¤Æ¤ÆÂ©»Ò¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥¢¥ï¥¢¥ï½àÈ÷¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤âÃåÂØ¤¨¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÆ°¤«¤Ê¤¤Â©»Ò¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤ªÊÛÅö¤¸¤å¤ó¤Ó¤·¤Æ¡ª¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤¤¬¤¨¤ë¡ª¡×¤È°ì¿Í¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ¤¿¡£¤·¤«¤â¼«Ê¬¤Ç¥ª¥·¥Ã¥³¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£ËèÆü¿²Ë·¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«
ÍÄÃÕ±à¥Ð¥¹È¯¼Ö15Ê¬Á°¤Ëµ¯¤¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤â¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼«È¯Åª¤ËÅÐ±à½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹²¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¤ò¸«¤ÆµÞ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¡£¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥Ó¥¥Ó¤·¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤µ¤ó¡¢¥Þ¥Þ¤ÏÍê¤â¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤Íê¤ì¤ëÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ä¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿²Ë·¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¿²Ë·¤Ï¾Ç¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤Î´î¤Ó¤â¤Ë¤¸¤à¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Æþ³Ø½àÈ÷¤ÏÂçË»¤·¡ªÊì¤Î¶«¤Ó¤Ë4.3Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï🐆¤»¤Ä¤ó@Ì¼7ºÐ¡£´°Á´Æ±µï²Ç¡£(@SetunaMatatabi)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÆþ³Ø½àÈ÷¤Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤»¤Ä¤ó¤µ¤ó¤Ï¿·1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é²¿·ï¤«¡¢²¿¤¬É¬Í×¤«¤ÎÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Æþ³Ø½àÈ÷¤¢¤ë¤¢¤ë¤Î¶ìÏ«¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¤¹¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÆþ³Ø½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æþ³Ø½àÈ÷¤Ï¿·¤·¤¯ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ëÊª¤â¤¢¤êÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ç¯ÅÙËö¤Î»Å»ö¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤ÇË»¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦🐆¤»¤Ä¤ó@Ì¼7ºÐ¡£´°Á´Æ±µï²Ç¡£(@SetunaMatatabi)¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é²¿·ï¤«¡¢²¿¤¬É¬Í×¤«¤ÎÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤»¤Ä¤ó¤µ¤ó¤ÎÆþ³Ø½àÈ÷¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¶«¤Ó¤Ë¡¢»×¤ï¤º¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤ÇÆþ³Ø½àÈ÷ÉÊ¤Ã¤Æ1·îËö～2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀâÌÀ²ñ¤Ç¤·¤«³«¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤Î¡©¡©¡©¡©¹ñ²Èµ¡Ì©¤Ê¤ó¡©¡©¡©¡©
¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁá¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤Ï¹²¤Æ¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£1·îËö～2·î¤´¤í¤ÎÆþ³ØÀâÌÀ²ñ¤ÇÆþ³Ø½àÈ÷ÉÊ¤¬È¯É½¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£»×¤ï¤º¡Ö¹ñ²Èµ¡Ì©¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È·Ð¸³¼Ô¤Î¤»¤Ä¤ó¤µ¤ó¤Î¶«¤Ó¤Ë¡¢Æþ³Ø½àÈ÷¤ÇÂçË»¤·¤Ê¿Æ¤«¤é¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö½¢³ØÁ°·ò¹¯¿Çºº¤Î¤È¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»Â¦¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Æ¤¿¤Á¤Î¶ìÏ«¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
Â©»Ò¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡Ä¡×Êì¤¬¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤¿·ë²Ì¤Ë8.6Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¤º¤¿¤Ü¤íÎá¾î¡×¤ÎÃø¼Ô¡¦¤È¤Ó¤é¤Î(@tobiranoizumi)¤µ¤ó¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£¤È¤Ó¤é¤Î¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ÉËº¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡©
»Ò¤É¤â¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤ÎÊó¹ð¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÊ¸Ë¼¶ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¸À¤¤Ëº¤ì¤¿¡×¡ÖÂÎÁàÉþ¤ò³Ø¹»¤ËËº¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡ÖÊó¹ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤È¤Ó¤é¤Î¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤ÆÊì¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¡£¤È¤Ó¤é¤Î¤µ¤ó¤¬¤è¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤Êó¹ð¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ê¤¤¤ÀÂ©»Ò¤¬µ¢ÂðÄ¾¸å¤Ë¡Ö¤ª¤ì¡¢¥Þ¥Þ¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡ª¡©¡×¤ÈÂçÁû¤®¤·¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÎÆþ¶â¡©Éô³è¤ÎÈ÷ÉÊ¹ØÆþ¡©¿ÊÏ©Ä´ººÄó½Ð¡©¤Ê¤É¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤Æ¤¿¤éÅÓÃæ¥¢¥Ã»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¡ÖÊÛÅö¤ÎÆù´¬¤¤ª¤Ë¤®¤êÄ¶¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡ª¤Þ¤¿ºî¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
µ¢ÂðÄ¾¸å¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ö¤Þ¤¿ºî¤Ã¤Æ¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¡¢Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤Â©»Ò¤µ¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¡Ö¤ªÊÛÅöºî¤ê¤ÎÂçÊÑ¤µ¤â¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥×¥é¥¤¤Î²ñÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤È¤Ó¤é¤Î¤µ¤ó¤Îºî¤Ã¤¿Æù´¬¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¡Ö¤¹¤¾Æ¤¼÷»ÊÉ÷¡×¤À¤È¤«¡£ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤ËÂÐ¤·ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: yue12sakura
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë