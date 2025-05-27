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Tech¡Çs Trump Whisperer, Tim Cook, Goes Quiet as His Influence Fades - The New York Times
Trump added iPhone tariff specifically to punish Tim Cook
https://appleinsider.com/articles/25/05/26/trump-may-have-added-25-iphone-tariff-specifically-to-punish-tim-cook
Apple tax is Trump¡Çs payback at Cook for skipping Middle East trip - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2025/05/26/nyt-apple-tax-was-trumps-way-of-getting-back-at-tim-cook-for-skipping-middle-east-trip/
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