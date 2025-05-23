Íî¤Á¤Æ¤¿ÄÌÄ¢¤ò½¦¤Ã¤¿¤é¢ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë5.4Ëü¿Í¶Ã¤¿¤ó¡¡¡ÖÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖµÕ¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¡×
¤ä¤µ¤·¤¹¤®¤ëÀ¤³¦¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤¬X¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯5·î21Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ºß½»¤Î30ÂåX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤ª¤«¤¦¡Ê¡÷_0KAU_¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2¸Ä¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Î¼Ì¿¿¡£
¤¿¤À¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤â²¹¤«¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤À¡£
¤ª¤«¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢²èÁü¤È¶¦¤Ë¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖATMÁ°¤ÇÄÌÄ¢Íî¤È¤·¤Æ¤ë¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¤¤¿¤«¤éËå¤È½¦¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ÆÇã¤¤Êª¤·¤ÆÅ¹½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤¯¤ì¤¿¡×
¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À......¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï22Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¤ª¤«¤¦¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Å¹¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¸å¤í¤«¤é...
¤ª¤«¤¦¤µ¤ó¤ÈËå¤µ¤ó¤¬ÄÌÄ¢¤ò½¦¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Æâ¤Ë¤¢¤ëATM¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Á¤ç¤¦¤ÉATM¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌÄ¢¤Ï¤½¤Î½÷À¤Î¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¡£¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Íî¤È¤·Êª¤Ï»ý¤Á¼ç¤Î¤â¤È¤Ë¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¤È·Ú¤¯²ñÏÃ¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ªÃã¤òÇã¤¤¡¢Å¹¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¡¼¡ª¡Ù¤È¸å¤í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¿¶¤ê¸þ¤¯¤ÈÀèÄø¤Î½÷À¤¬¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÂÞ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤ªÎé¤ò¤·¤¿¤é¤¹¤°¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤ª¤«¤¦¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤¯¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤ÊÄÌÄ¢¤ò½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÎé¤ò¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£µÞ¤¤¤Ç¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤ª¤«¤¦¤µ¤ó¤ÈËå¤µ¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤ª¤«¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËå¤È2¿Í¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¤»ö¤·¤¿¤Í¡¼¤È¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ª¤«¤¦¤µ¤ó¤ÈËå¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï5Ëü7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê22ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤½¤Î¸å¡¢¤ª¤«¤¦¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç
¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¿Í²á¤®¤Æ¡¡µÕ¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¡×
¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤»¤«¤¤¡×
¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡¢¾ð¤±¤Ï¿Í¤Î°Ù¤Ê¤é¤º¡¢¤À¤è¤Í¡£²¿¤À¤«¤ó¤À¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤·ÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£