¿ÉË·¼£Ïº»á¡¢ËüÇî¡Ö23»þÊÄ¾ì¡×¥×¥é¥ó¤Ë¡Ö¾Ð¤ï¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ç²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸½¾õ¤ò¸«¤í¤è¡×
¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿ÉË·¼£Ïº»á¤¬2025Ç¯5·î19Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄ¾ì»þ´Ö¤ò1»þ´Ö±äÄ¹¤¹¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤À¡¼¤«¡¼¤é¡¼¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸½¾õÌë9»þ¤Ë¤Ï²ñ¾ìÆâ¤ÎÁ´¤Æ¤Î±Ä¶È¤¬¡¢¤Û¤Ü½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈX¤ÇÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌ´ü¥Ñ¥¹¤ÎÈ¯¹Ô»ß¤á¤Ê¤¤¤È¥Þ¥º¤¤¤è¡×
Ê£¿ô¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËüÇî¤Î³«ºÅ¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ëÇîÍ÷²ñ¹ñºÝ»öÌ³¶É¡ÊBIE¡Ë¤äÂçºåÉÜ¡¦»Ô¤¬¡¢ËüÇî¤ÎÊÄ¾ì»þ´Ö¤ò22»þ¤«¤é23»þ¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¿ÉË·»á¤ÏÊÄ¾ì»þ´Ö¤Î±äÄ¹¤òµ¿Ìä»ë¡£¡Ö¹ÔÀ¯¤â¡¢ÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤âÁ´¤¯¼ÂÂÖ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬ÊÄ²ñ£±»þ´ÖÁ°¤Î¸á¸å9»þ¡¢¹ó¤¤¤È¤³¤í¤Ï¸á¸å6»þ¤¯¤é¤¤¤ËÊÄ´Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¿ÉË·»á¤Ï¡ÖÌë11»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¡©¾Ð¤ï¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌë9»þ40Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç³«¤±¤È¤¯¤è¤¦»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤¬Àè¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ðµ¢Âð¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤«¤Ê¤êÊ¬»¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÉË·»á¤Ï19Æü¡¢ÊÄ¾ì»þ´Ö¤ò1»þ´Ö±äÄ¹¤¹¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÊóÆ»¤òX¤Ç°úÍÑ¤·¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤À¡¼¤«¡¼¤é¡¼¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸½¾õÌë9»þ¤Ë¤Ï²ñ¾ìÆâ¤ÎÁ´¤Æ¤Î±Ä¶È¤¬¡¢¤Û¤Ü½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤è¡×¤È²þ¤á¤Æ»ØÅ¦¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÁÈ¿¥´´Éô¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸½¾õ¤ò¸«¤í¤è¡£Ìë¤Î¿Í½Ð¤Ï¡¢¸½¾õ¡¢¥É¥í¡¼¥ó&Ê®¿å¥·¥ç¡¼¡¢ÄÌ´ü¥Ñ¥¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¸Â³¦¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÄÌ´ü¥Ñ¥¹¤ÎÈ¯¹Ô»ß¤á¤Ê¤¤¤È¥Þ¥º¤¤¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¤ï¤¢¡¼¡£USJ¤ò¿¹²¬µ£¤µ¤ó¤¬Î©¤ÆÄ¾¤¹Á°¤Ë¡¢Âçºå»Ô¤Î3¥»¥¯·Ð±Ä¤ÎUSJ¤¬¡¢Ç¯¥Ñ¥¹¤Î°ÂÇä¤ê&ÂçÎÌÈ¯¹Ô¤ÇÄÙ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¿ÉË·»á¤Ï¡ÖÂçºå´ØÀ¾ËüÇî¡¢ÄÌ´ü¥Ñ¥¹¤Î°ÂÇä¤ê¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤È¡¢Æþ¾ì¼Ô¤Ð¤«¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ´ÑÍ÷´Ä¶¤¬°²½¤¹¤ë°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë¤è¡£Ìò¿Í¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£