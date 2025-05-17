J2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕGK¥Û¥»¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡¢¥ê¡¼¥°Àï2»î¹çÏ¢Â³¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥ÈÃ£À®¤â¡Ö²¿¤è¤ê¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈËþÂ¤»¤º
¡ÎJ2Âè16Àá¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ 0-0 ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡¢5·î17Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ï
¼ó°ÌÀéÍÕ¤Ï3°ÌÀçÂæ¤È°ú¤±Ê¬¤±¤¿¡£
ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍGK¥Û¥»¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¹×¸¥¡£¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÁ°¸åÈ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·×14ËÜ¤â¤ÎÈï¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤òËÉ¤®Â³¤±¤¿¡£
¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤è¤ê¤â¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È
¥ê¡¼¥°Àï2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¾¡Íø¤òµá¤á¤ë¼é¸î¿À¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢µÕ»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤É¤Î½Ö´Ö¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÀéÍÕ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤ÆÁê¼ê¿ØÃÏ¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢Éé¤±¤¸¤ÈÀçÂæ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç±þ½·¡£¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤Ç9ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï¥¹¥¢¥ì¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤®Â³¤±¤¿¡£
Á°È¾15Ê¬¡¢Æ±22Ê¬¡¢Æ±44Ê¬¤ËÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¼é¸î¿À¤Ï±Ô¤¤È¿±þ¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò»à¼é¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿ô¡¹¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¹²¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£
ÇØÈÖ¹æ19¤¬ºÇ¸åÊý¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÀéÍÕ¤ÏÁ°¸åÈ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·Â³¤±¤¿¡£¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏMFÄØÄ¾µ¯¤ÈFWÅÄÃæÏÂ¼ù¤òÃæ¿´¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¤â¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤¿¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¼é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Î½ç°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·×9ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¼¡Àá¤Ï25Æü¸á¸å2»þ¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎPEACE STADIUM Connected by SoftBank¤ÇV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÌá¤Ã¤¿¡Ö¥é¡¦¥Þ¥·¥¢½Ð¿È¤Î7Ì¾¡×
¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¤ÇJ1¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¼é¸î¿À¤Ï¥ê¡¼¥°Àï3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀõÌîô¥ÂÀÏº¡¢¼Ì¿¿¡¡Æì¼êÎÄ¡Ë