串揚げの新境地へ…！博多の人気串揚げ店が、ついに東京進出（東京・麻布十番）

串揚げ料理 かわた(東京・麻布十番)

活車えび 写真:お店から

2025年3月、麻布十番駅から徒歩2分ほどの場所に、伝統的な日本料理と揚げ物の融合を極めた「串揚げ料理かわた」がオープンしました。大将の川田悠貴氏は、大阪辻調理技術研究所の日本料理科を卒業後、大阪の日本料理店にて修業。北新地の有名串揚げ料理店にて串揚げに出会いました。

弱冠27歳の時に福岡西中洲にて「串揚げたつかわ」を開店し、懐石料理を串揚げで表現したコースが評判に。2019年には有名グルメガイドの掲載店に選出され、多くのグルマンから愛されてきましたが、2024年3月末に閉店。利用客の多くが東京の方だったため東京進出を決め、約1年間、日本各地をまわり各地域の酒蔵や食材の生産者に話を伺い、今後の料理に活かすため知見を広めたそう。

落ち着いた大人の空間 写真:お店から

店舗は麻布十番の大通り沿いのビルの7階に位置し、店内は木目が美しいカウンターとシックな内装で落ち着いた空間に仕上げられています。黒を基調としながら、木の温もりを感じる和モダンな店内に、客席はカウンター全8席。店内からは六本木ヒルズや東京タワーも眺めることができます。隠れ家的な雰囲気があり、デートや大切な方との会食など、特別なひと時を過ごすのにぴったりです。

卵黄の和牛巻き新タマネギの甘辛ソース 写真:お店から

料理は「おまかせコース」14,300円で、大将が拘りぬいた特注の細かなパン粉を使用し、植物性100%の油で揚げた軽い口当たりの串揚げに仕上げています。揚げ物が苦手な方でも「ここの串揚げなら食べられる!」と言わせたいと、川田氏は話します。

アスパラクリームチーズソース 写真:お店から

串揚げの枠にとらわれず、厳選された旬の食材を使用し、春は「アスパラクリームチーズソース」や「タケノコのパン粉かき揚げアオサノリとはまぐりのお椀」など、季節感を大切に料理を提供。

本マグロのカダイフ巻き上げ串の山の芋のトロロ 写真:お店から

トルコの伝統食材「カダイフ」を使った、サクサク食感に魅了される「本マグロのカダイフ巻き上げ串の山の芋のトロロ」や、トリュフの芳醇な香りが鼻から抜ける「黒トリュフ入りジャガバター」など、オリジナリティ溢れる逸品にも圧倒されます。串揚げに伝統的な日本料理の繊細な技術を落とし込んだ、見た目も華やかな四季を味わうコースは、驚きと感動の連続です。

※コースは18:00〜、19:00〜、20:30〜の3部制で、一斉スタート。

うずらの卵と黒毛和牛 写真:お店から

全国各地の旬の食材を用意し、食べ疲れしない軽い口当たりの串揚げが味わえる「串揚げ料理 かわた」。串揚げの概念を覆す、唯一無二の串揚げコースを体験しに、足を運んでみてはいかがでしょう。

※価格は税込。

<店舗情報>◆串揚げ料理 かわた住所 : 東京都港区 麻布十番 1-6-9 AR UGA 22 7FTEL : 050-5596-2799

文:佐藤明日香

