¡Úº£½µ¤Ï¤³¤ì¤òÆÉ¤á¡ª ¥¨¥ó¥¿¥áÊÔ¡Û¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó¡Ø¥¢¥¦¥ÈÏ·¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¤Ë¿´¤¬Ê¨¤Î©¤Ä¡ª
¡¡Ï·¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¤½¤ì¤Ï¿È¶á¤ÇÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áý¤¨Â³¤±¤ë¥·¥ï¤ÈÇòÈ±¡¢¿ê¤¨¤Þ¤¯¤ë»ëÎÏ¤ÈÂÎÎÏ¤Èµ¤ÎÏ¡¢½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀè¡¹¤Ø¤ÎÉÔ°Â......¡£»ä¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£»Í½½¤ò²á¤®¤¿¤éÏÇ¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾å¼Á¤Î¼ñÌ£¤È¤«¥»¥ó¥¹¤È¤«¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤À¤È¤«¤ò¡¢¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¸½¼Â¤Ï......¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡©¤â¤¦¼êÃÙ¤ì¡©¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ÊÏ·¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤¦¤À¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤³¤½ËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¡£½ñÅ¹¤ÎÇä¾ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÁÇÅ¨¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤«À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Ï·¸å¤È¤«¤Î¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ËÜ¤¬¥´¥Þ¥ó¤È¤¢¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¸¤ß¤¿ÆâÌÌ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÏ·²½¸½¾Ý¤À¤±¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¿´¤ÎÃæ¤ÎÌ¸¤ò¡¢¥¹¥«¥Ã¤ÈÀ²¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºý¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¦¥ÈÏ·¡×
¡¡¤Ï¤ß½Ð¤·Ï·¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤½¤¦¸Æ¤Ö¤é¤·¤¤¡£¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¹¤®¤ë¥ª¥ä¥¸¥®¥ã¥°¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤¿¤À¤±¤ÇÊ¢¤¬Ùà¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤¬¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó»á¡ÊMJ¡Ë¤À¤«¤é¤À¡£MJ¤Ï¡¢»ä¤¬Æó½½Âå¤Îº¢¤«¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ä¤²Êª¡¢¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¡¢¤æ¤ë¥¥ã¥é¡¢¤È¤ó¤Þ¤Ä¤ê¡¢¥¨¥í¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡¢¥«¥¹¥Ï¥¬......¡£°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¤¤¿¼ý½¸Íß¤È»ëÅÀ¤ÇÀ¤´Ö¤òÆ°¤«¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤È¡¢ÆÍ¤È´¤±¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ìÂ³¤±¡¢ËèÅÙÊò¤ì¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢MJ¤â´ÔÎñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤âMJ¤ÏMJ¤À¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¡¢¡ÖÏ·¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ò¥Í¥¿¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¢¥¦¥ÈÏ·¤Î¼½ñ¤Ë½ª³è¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò½¸¤áÂ³¤±¤ë"½¸³è"¤Î¤Û¤¦¤À¡£¡×
¡¡½øÊ¸¤Ë¤¢¤ë¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤æ¤ë¥¥ã¥é¥·¥ç¡¼¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿±ó¤¤Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¿´¤¬Ê¨¤Î©¤Ä¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¼ªÌÄ¤ê¤¬¤¹¤ë¡£ÉÔÌû²÷¤ÊÏ·²½¸½¾Ý¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£MJ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¡ÖÀæ¤ò¼ª¤ÎÃæ¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÇ¯Ãæ²ÆµÙ¤ßµ¤Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤¯¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊäÄ°´ï¤äÌô¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤È¤«¡¢Ç¯Îð¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¥¬¥Þ¥ó¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬......¡£
¡¡MJ¤ÎÂÐºö¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë²«¿§¤¤Ë¹»Ò¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò¸«½¬¤¦¤³¤È¤À¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¡¢Á´¿È²«¿§¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¼Ô¤Î¶â¿§¤Îµ±¤¤ò¸«½Ð¤¹MJ¡£ÅÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Ãµ¤·Åö¤Æ¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÇÒ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê60Âå¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤â¤¦¾Ð¤¤¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡»à¤ÌÁ°¤Ë¤¤¤¤ÁöÇÏÅô¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²áµî¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿½÷À¤ÎÌ¾Á°¤ò»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢Æü¡¹¤Î»¶Êâ¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡Ø¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÁ´´¬¼ý½¸¤ò»î¤ß¤¿¤ê......¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌû²÷¤Ç¡¢¿´¤Î·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¡£¶Ã¤¯¤Û¤É¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤â¥Ö¡¼¥à¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥¦¥ÈÏ·¡×¤¬¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥é¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉáÄÌ¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ëÍÑ¸ì¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡£
¡¡»ä¤Î¿´¤òºÇ¤âÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÍÅÇÌ¤Ë¼ó¤Ã¤¿¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¾Ï¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÏ·¤±ºî¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¡£°ÊÁ°¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èþ¤·¤¤É±¤òÍ¶²ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔµ¤Ì£¤ÊÍÅ²ø¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È»×¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢Ï·¤±¸«¤¨¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¼ã¸«¤¨¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤´Ö¤Î´ð½à¤È¤«¡¢Ã¯¤«¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¤·¤Æ¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖÏ·¤±ºî¤ê¡×º£ÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹âÆ¬º´ÏÂ»Ò¡Ë