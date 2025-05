ディズニーキャラクターの声を聞きながら撮影できる超小型トイデジタルカメラ「ディズニーキャラクター トイカメラ」が2025年5月16日(金)より発売される。ディズニーキャラクターをあしらった、クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ。超小型なのに、写真と音声付き動画を撮ることができる。そしてなんといっても見逃せないギミックは、電源ON/OFF時、シャッターボタンを押した時にはキャラクターの声が聞こえ、電源ON/OFF時にはキャラクターも表示される。まるでキャラクターを呼び起こして撮影してもらうよう。キュアらくたーは、ミッキーマウス、ミニーマウス、スティッチ、くまのプーさん、ベイマックスの5タイプ。

また、カメラ本体には液晶モニターが付いているので、写る範囲を確認しながら撮影できる。静止画モード・動画モード時にMONITORボタンを押すと、カラーフィルターの変更も可能だ。ネックストラップ付きなので、アクセサリー感覚で身につけて気軽に撮影を楽しむことができる。撮影したデータは、microSD(別売)に保存が可能。付属のUSBケーブルでパソコンに取り込むこともできる。いつも持ち歩いたり、インテリアとしてお部屋に飾っておいたりしたくなるデザイン。ギフトにもおススメだ。※カメラの基本性能は「Kenko トイカメラ Pieni M」と同じです。(C) Disney (C) DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.