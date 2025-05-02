¥Ó¡¼¥ë¤Î¶õ¤´Ì3000ËÜ¤ò»³¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤«...¶âÂô»Ô¤Ë½»¤à65ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ö¼«Ê¬¤Ç°û¤ó¤À¡£Â¾¤Ë¤â¼Î¤Æ¤¿¡×
ÂçÎÌ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Î¶õ¤´Ì¤ò»³¤Ë¼Î¤Æ¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯3·î¡¢¶âÂô»Ô¶Í»³Ä®¤Î»³¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤¿¶õ¤´Ì¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
Ã«Äì¤Þ¤Ç40¥á¡¼¥È¥ë¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢¶âÂô»Ô¤ÏÌó3000ËÜ¤Î¶õ¤´Ì¤Ê¤É½Å¤µ760¥¥íÊ¬¤ò²ó¼ý¤·¤¿¡£
¶âÂô»Ô´Ä¶¶É¤´¤ß¸ºÎÌ¿ä¿Ê²Ý¡¡Ã¤ÅÄÃé¹§¤µ¤ó¡§
Ê°¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÂçÎÌ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤
·Ù»¡¤Ï4·î30Æü¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î¶õ¤´Ì2¥¥íÊ¬¤òÉÔË¡Åê´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¶âÂô»Ô¤Ë½»¤àÃæÂ¼¸÷É×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê65¡Ë¤òÂáÊá¡£²ó¼ýºî¶È¸å¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ë¡¢¶õ¤´Ì¤ò¼Î¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç°û¤ó¤À¡×¡ÖÂ¾¤Ë¤â¼Î¤Æ¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£