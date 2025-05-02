¤¤¤ä¤À¡¢Î¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡Ä¡ÖÄÂÂßÊë¤é¤·¤ØµÕÌá¤ê¡×¤ËºÊ¡¢¹æµã¡£Ç¯¼ý520Ëü±ß¡¦Ãù¶â800Ëü±ß¤Î36ºÐ²ñ¼Ò°÷¡¢¹¬¤»¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤¬°ìÅ¾¡Ö½»Âð¥í¡¼¥óÇËÃ¾À£Á°¡×¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ï¥±
²È¤òÇã¤¦¤«¼Ú¤ê¤ë¤«¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤è¤¯µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö²È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼þ°Ï¤¬¤ß¤ó¤Ê»ý¤Á²È¤À¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤í¤½¤í¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¿Í¤Î¿´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È°Â°×¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸å¡¹ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö½»¤Þ¤¤¤ÎÁªÂò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê²È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¦¤Á¤À¤±¡Ä¡×ºÊ¤ÎÍ«Ýµ¤ÈÉ×¤Î·èÃÇ
ºäÌî¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦36ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£Ç¯¼ý¤Ï520Ëü±ß¡¢ºÊ¤Î¿¿Èþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦29ºÐ¡Ë¤Ï¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÀì¶È¼çÉØ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¿Í¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï²ÈÄÂ8Ëü±ß¡¦2DK¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÊë¤é¤·¡£»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ÈÄÂ12Ëü±ß¡¦2LDK¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢É×ÉØ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«ÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£ºäÌî¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄÂÂß°é¤Á¤Ç¡¢¼Â¿Æ¤Ïº£¤â¸Å¤¤ÄÂÂß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬ÀäÂÐÉ¬Í×¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤Î¿¿Èþ¤µ¤ó¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é²È¤òÇã¤¦¤â¤Î¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤Ë²È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á¤â²È¤òÇã¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢SNS·ÐÍ³¤ÇÃÎ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¾Ç¤ê¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎôÅù´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿¿Èþ¤µ¤ó¡£¤½¤â¤½¤âÄÂÂß¤Ç¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢²È¤òÇã¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£»Ò¶¡¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇã¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£Çã¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â»Å»ö¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤«¤é¡×¡ÖÃù¶â¤Ï800Ëü±ß¤¢¤ë¤«¤é¡¢500Ëü±ß¤°¤é¤¤Æ¬¶â¤Ë¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤½¤¦ºäÌî¤µ¤ó¤ËÇ®¿´¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
ºäÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËºÊ¤¬¸À¤¦¤Ê¤é¤È¹ØÆþ¤ò·èÃÇ¡£Êª·ï²Á³Ê¤Ï4,500Ëü±ß¡¢Æ¬¶â¤ò½ü¤¤¤¿ÁíÊÖºÑ³Û¤Ï4,000Ëü±ß¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤ÇËè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï12Ëü±ß¼å¤Ç¤¹¡£¥í¡¼¥ó¼«ÂÎ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÄÂÂß¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë·î³Û¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£70ºÐ²á¤®¤Þ¤Ç¥í¡¼¥ó¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ×ÉØ¤Î¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð·«¾å¤²ÊÖºÑ¤â½½Ê¬²ÄÇ½¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¿·ÃÛ¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¼¼Æâ¡¢ÄÂÂß¤è¤ê¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹â¤¤ÀßÈ÷¤Ëµ¤Ê¬¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËþÂ¤½¤¦¤ÊºÊ¤ò¸«¤Æ¡¢ºäÌî¤µ¤ó¤â¿´Äì¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖÂ³½Ð¤Ç¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬¥¥Ä¥¤¡×É×ÉØ¤Î¾Ç¤ê
¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«7Ç¯¸å¡£ºäÌî¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÏµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿Èþ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿¿Èþ¤µ¤ó¤¬Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÏ«Æ¯¤Ë¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¡¢Ã»»þ´Ö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ò°é¤Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ë¡£Ç¯¼ý¤Ï80Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºäÌî¤µ¤ó¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡£¿¦¾ì¤Ç¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤Î¤â¤È¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢ÂÑ¤¨¤«¤Í¤ÆÅ¾¿¦¡£Ç¯¼ý¤Ï520Ëü±ß¤«¤é420Ëü±ß¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¶µ°éÈñ¤ä¿©Èñ¤ÏÁý¤¨¡¢¼Ö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ê¤ÉÎ×»þ»Ù½Ð¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ëè·î2Ëü5,000±ß¤Î´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤â½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²È·×¤ÏÀÖ»úÂ³¤¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¥ê¥ÜÊ§¤¤¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬Áý²Ã¡£¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¿Æ¤Ë¡Ö¤ª¶â¡¢¼Ú¤ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ä¡Ä¤½¤¦Ê¹¤¯¤Þ¤Ç¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÞ¤ÎÇäµÑ¤âº£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¡Ä¡ÖÄÂÂß¤À¤Ã¤Æ½½Ê¬¹¬¤»¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ·òÁ´¤Ê¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢É×ÉØ¤Ë¤Ï·ö²Þ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢ºäÌî¤µ¤ó¤Ï²È¤òÇä¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¿¿Èþ¤µ¤ó¤âÇ¼ÆÀ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²È¤ò¼êÊü¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢ÎÞ¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¹¬±¿¤Ë¤âÇäµÑ»þ¤Ï½»Âð²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥ó»ÄºÄ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¼ê¸µ»ñ¶â¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È°Â¤¤²È¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦°Æ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥ó¤ËÇû¤é¤ì¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ºäÌî¤µ¤ó°ì²È¤ÏºÆ¤ÓÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¡£¼ýÆþ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿Ê¬¡¢°Â¤¤Éô²°¤ò¤È¹Í¤¨¤Æ°ÊÁ°¤ÎÄÂÂß¤è¤ê¤â±Ø¤«¤é±ó¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êâ¤±¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½»¤ó¤Ç¤ß¤ì¤Ð¡¢´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤â¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ°ú¤Ã±Û¤·¤â¤Ç¤¤ë¡£ÄÂÂß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿Èþ¤µ¤ó¤â¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²È¤òÇã¤Ã¤¿¸å¡¢²¿¤â¤«¤â»×¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢²È¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼êÊü¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊÇã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤¦¤Á¤â¡¢¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë³Ú´ÑÅª²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×
ºäÌî¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¡¢²È¤¬¹â¤¯Çä¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¦¤Á¤ÎÂè°ìÍ¥Àè¤Ï²È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ä·ò¹¯¡£ÊÖºÑ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¥®¥¹¥®¥¹¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²æ¤¬²È¤é¤·¤¯¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²È¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¡£¼ýÆþ¤ä¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Àª¤¤¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢À¸³è¤ÎÅÚÂæ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ºäÌî¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£