´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö358¡×Á´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¤Ê¤¼¡© ¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡Ö1031¡ÊÅ·ºÍ¡Ë¡ª¡× ¤µ¤é¤Ë¡Ö3588¡×¤â¡ª Áý²Ã¤¹¤ë¡ÖÆæ¤ÎÈÖ¹æ¡×¤È¤Ï
¡Ö358¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´¹ñ¶è¤Ë¡Ö¾º³Ê¡×¡ª 8888¤Ê¤É¤È¶¦¤ËÁ´¹ñÃêÁªÂÐ¾Ý´õË¾ÈÖ¹æ¤Ë¡ª 358¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¿Íµ¤¡©
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¿ô»ú¡Ê4¥±¥¿¤Î°ìÏ¢»ØÄêÈÖ¹æ¡Ë¤ò¹¥¤¤Ê¿ô»ú¤¬Áª¤Ù¤ë´õË¾ÈÖ¹æÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¶áÌ©¤«¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö358¡×¤È¤¤¤¦ÈÖ¹æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙÁ´¹ñÃêÁªÂÐ¾Ý´õË¾ÈÖ¹æ¤Ë¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¡¢¿À¸Í¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤ÇÊ¬ÎàÈÖ¹æ¤¬3¥±¥¿¡Ê²£ÉÍ35¢ª²£ÉÍ300Åù¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1998Ç¯5·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤§¤§¡ª¡×¤³¤ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Íâ1999Ç¯5·î¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï2005Ç¯1·î¤«¤é´õË¾ÈÖ¹æÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´õË¾ÈÖ¹æÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤ï¤±¤ÆÃêÁªÂÐ¾ÝÈÖ¹æ¤È°ìÈÌ´õË¾ÈÖ¹æ¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢ÃêÁªÂÐ¾ÝÈÖ¹æ¤Ë¤ÏÁ´¹ñÅý°ì¤ÎÈÖ¹æ¤ÈÃÏ°è¤´¤È¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÃÏ°è¤ÎÁí¿ô¤Ï2024Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç135¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¶¦ÄÌ¤ÇÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´õË¾ÈÖ¹æ¤Ï°Ê²¼¤Î13¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼
¡¦¡¦¡¦1
¡¦¡¦¡¦7
¡¦¡¦¡¦8
¡¦¡¦88
¡¦333
¡¦555
¡¦777
¡¦888
1111
3333
5555
7777
8888
¡¼¡¼¡¼
¡¡º£²ó¡¢¤³¤ÎÁ´¹ñÃêÁªÂÐ¾Ý´õË¾ÈÖ¹æ¤Ë¿ôÇ¯Á°¤«¤é´õË¾¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÏ¢»ØÄêÈÖ¹æ¡Ö358¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5·î11Æü21»þ°Ê¹ß¤Ï14¼ïÎà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÁ´¹ñ¼«Æ°¼ÖÉ¸ÈÄ¶¨µÄ²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø´õË¾ÈÖ¹æ¡¦¿ÞÊÁ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¿½¹þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç4·î14Æü¤Ë¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼
¡ü2025Ç¯04·î14Æü
¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛÃêÁªÂÐ¾Ý´õË¾ÈÖ¹æ¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÐÏ¿¼«Æ°¼ÖµÚ¤Ó·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Æ¡Ö358¡×¤Ï¡¢Ê§½Ð¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤ËÎáÏÂ7Ç¯5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÃêÁª¤«¤éÃêÁªÂÐ¾Ý´õË¾ÈÖ¹æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ7Ç¯5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¤«¤éÃêÁª°·¤¤¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ´õË¾ÈÖ¹æ¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÎáÏÂ7Ç¯5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¼¡¼¡¼
¡¡358¤Ï2021Ç¯5·î1Æü¤«¤é¡ÖÌ¾¸Å²°¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÆÃêÁªÂÐ¾ÝÈÖ¹æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂ¾ÃÏ°è¤ÇÃêÁªÂÐ¾ÝÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢4Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÁ´¹ñ¶è¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡ÖÌ¾¸Å²°¡×¤Ï´É³íÃÏ°è¤¬Èó¾ï¤Ë¹¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÌ¾¸Å²°¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ä¤¯¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂæ¿ô¤âÂ¾ÃÏ°è¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥À¥ó¥È¥Ä¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï1ÅÙÊ§¤¤½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸ÈÖ¹æ¡ÊÃÏ°è¡¦Ê¬ÎàÈÖ¹æ¡¦¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦4¥±¥¿¤Î°ìÏ¢»ØÄêÈÖ¹æ¡Ë¤¬Â¾¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Âæ¿ô¤¬Â¿¤¤Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¡Ö358¡×¤¬ÃêÁªÂÐ¾ÝÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2023Ç¯»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢3¥±¥¿¤ÎÊ¬ÎàÈÖ¹æ¤Î¿¿¤óÃæ¤¬¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö358¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤é¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤¼¡Ö358¡×¤Ï¿Íµ¤¤Ê¤Î¡© ÍýÍ³¤Ï¥³¥ì¤À¤Ã¤¿!?
¡¡²áµî¤ËÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÁ´¹ñ¼«Æ°¼ÖÉ¸ÈÄ¶¨µÄ²ñ¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¡¢ÃÏ°è¡¦¼Ö¼ï¶èÊ¬ÊÌ¤Î¡Ö¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2015Ç¯¡¢2017Ç¯¡¢2019Ç¯¡¢2023Ç¯¡Ë¡×¤Ç¡Ö358¡×¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡¡2015Ç¯ÈÇ¤ÏÃÏ°èÊÌ¡¢¼Ö¼ïÊÌ´Þ¤á¤Æ¡Ö358¡×¤¬10°ÌÆâ¤Ë¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡Ö5¡¦7¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¾®·¿¼Ö¡Ë¡×¤Ç·´»³6°Ì¡¢À¹²¬3°Ì¡¢¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤Çº´²ì10°Ì¡¢²Æì3°Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡2017Ç¯ÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È³ÆÃÏ¤Ç¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÊÉáÄÌ¼Ö¡Ë¡×¤ÇÀ¹²¬8°Ì¡¢¡Ö5¡¦7¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¾®·¿¼Ö¡Ë¡×¤Ç·´»³5°Ì¡¢À¹²¬3°Ì¡¢Ê¿Àô4°Ì¡¢Á°¶¶4°Ì¡¢±âÈþ2°Ì¡¢º´²ì9°Ì¡¢²Æì7°Ì¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñÄÅ10°Ì¡¢À¹²¬7°Ì¡¢ÉÙ»³7°Ì¡¢Á°¶¶8°Ì¡¢²¬ºê6°Ì¡¢Ë¶¶6°Ì¡¢Ä»¼è8°Ì¡¢¹âÃÎ9°Ì¡¢µ×Î±ÊÆ8°Ì¡¢º´²ì5°Ì¡¢Ä¹ºê8°Ì¡¢ÂçÊ¬10°Ì¡¢µÜºê5°Ì¡¢¼¯»ùÅç9°Ì¡¢±âÈþ10°Ì¡¢²Æì2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¡¡2019Ç¯ÈÇ¤Ï¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÊÉáÄÌ¼Ö¡Ë¡×¤Ç¤ÏÁ´¹ñ25¤ÎÃÏ°è¤Ç10°ÌÆâ¡¢¡Ö5¡¦7¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¾®·¿¼Ö¡Ë¡×¤Ç¤Ï38¤ÎÃÏ°è¤Ç10°Ì°ÊÆâ¡¢¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤Ç¤Ï75¤ÎÃÏ°è¤Ç10°ÌÆâ¤È¡¢2019Ç¯Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë¡¢¡Ö358¡×¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤´õË¾ÈÖ¹æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î»þÅÀ¤ÎºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ê¤ë2023Ç¯ÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢358¤Ï¡Ö3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÊÉáÄÌ¼Ö¡Ë¡×¤Ç¤Ï91¤ÎÃÏ°è¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê3588¤Ï10ÃÏ°è¡Ë¡¢¡Ö5¡¦7¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¾®·¿¼Ö¡Ë¡×¤Ç¤Ï96¤ÎÃÏ°è¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê3588¤Ï19ÃÏ°è¡Ë¡£¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤Ç¤Ï125¤ÎÃÏ°è¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê3588¤Ï34ÃÏ°è¡Ë¡£
¡¡2015Ç¯¤Ë¾®·¿¼Ö¡Ü·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÁ´¹ñ4ÃÏ°è¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿358¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢µÞÂ®¤Ë¿Íµ¤¤¬¹¤Þ¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¡¢¾®·¿¼Ö¤Ç6°Ì¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Ç¤â9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë2025Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñÂÐ¾Ý¤ÎÃêÁª»ØÄêÈÖ¹æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¼Æó¥±¥¿¤¬8¤Î¤¾¤íÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö3588¡×¤Î¿Íµ¤¤â¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹³ÈÂç¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê358¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¸«¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤¬¿ô»ú¤«¤é¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î½ôÀâ¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼
¡¦É÷¿å³Ø¾å¤Ç¡Ö3¡×¤Ï¶â±¿¡¢¡Ö5¡×¤Ïºâ±¿¡¢¡Ö8¡×¤ÏºÇ¹â¤Î¿ô»ú¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë
¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÃøÌ¾ºî²È¤¬À»¤Ê¤ë¡Ö¿ô»ú¡¦¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¿ô»ú¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¦Ê©¶µ¤Î³«ÁÄ¤Ç¤¢¤ë¼á²à¤¬¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬35ºÐ8¤«·î
¡¦¹¾¸ÍËëÉÜ¤Î¾·³¤ÎÃæ¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬3Âå¡¦ÆÁÀî²È¸÷¡¢5Âå¡¦ÆÁÀî¹ËµÈ¡¢8Âå¡¦ÆÁÀîµÈ½¡¤Ç¤¢¤ë
¡¦Ãæ¹ñ¤Î¾®Àâ¡ÖÀ¾Í·µ¡×¤Ç¤ÏÁÎÎ·¡¦»°Â¢Ë¡»Õ¤Î½¾¼Ô¤È¤·¤Æº»¸ç¾ô¡Ê3¡Ë¡¢Â¹¸ç¶õ¡Ê5¡Ë¡¢ÃöÈ¬²ü¡Ê8¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë
¡¼¡¼¡¼
¡¡¤Ê¤ª¡¢´õË¾ÈÖ¹æ¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö´õË¾ÈÖ¹æ¿½¹þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏËè½µÆüÍËÆü21»þ¤Þ¤Ç¤Ë¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿Ê¬¤¬ÍâÆü·îÍËÆü¤ËÃêÁª¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÇÃêÁª·ë²Ì¤âÆ±¤¸¥µ¥¤¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Æ±¤¸¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬²¿¿Í¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤É¤Î¿½¤·¹þ¤ß¾õ¶·¤âÆ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÂ¾¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¿½¤·¹þ¤ßÀè¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÉÊÀî¡×¤¬¡Ö¡Ê°ìºâ¡Ë´ØÅìÎ¦±¿¿¶¶½¥»¥ó¥¿¡¼ ÉÊÀî»ÙÉô¡×¡¢¡Ö²£ÉÍ¡×¤¬¡Ö¡Ê°ì¼Ò¡Ë¿ÀÆàÀî¸©¼«Æ°¼Ö²ñµÄ½ê²£ÉÍ»ö¶È½ê¡×¡¢¡Ö±§ÅÔµÜ¡×¤¬¡Ö¡Ê°ì¼Ò¡ËÆÊÌÚ¸©¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¿¶¶½²ñ±§ÅÔµÜ»öÌ³½ê¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö358¡×¤¬°ìÈÌ´õË¾ÈÖ¹æ¤Ç¿½¤·¹þ¤á¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¡Ö´õË¾ÈÖ¹æ¿½¹þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î¾ì¹ç¡¢ÎáÏÂ7Ç¯5·î11Æü¡ÊÆüÍË¡Ë¤Î21»þ¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áë¸ý¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï³ÆÃÏ¤Ç°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÅÅÏÃÅù¤Ç³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£