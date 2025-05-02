¤Ä¤¤¤ËºÇ¹âºÛ¤Ø¡Ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¡È°û¼ò¤Ò¤­Æ¨¤²¡É²Î¼ê¡¢Ä¨Ìò2Ç¯È¾¤ËÉÔÉþ

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1991Ç¯10·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦±¶»³½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹173cm¡£2013Ç¯3·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø»ä¤Î¿Í¤è¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2020Ç¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØÌÀÆü¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥í¥Ã¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ4°Ì¡ÊÍ¥¾¡¼Ô¤Ï¥¤¥à¡¦¥è¥ó¥¦¥ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡¢°¦¤Î¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤âÈ´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£2024Ç¯5·î9Æü¿¼Ìë¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÇÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆÆ¨Áö¤¹¤ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Æ±·î24Æü¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£