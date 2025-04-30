Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

22Æü¸áÁ°¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Çºë¶Ì¸©·Ù¤¬»ØÄêË½ÎÏÃÄ°ðÀî²ñ·ÏÁÈ´´Éô¤ÎÅÄÂ¼¸ç»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤Î¼«Âð¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬Æ¨Áö¤·¡¢¸ø³«¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç30Æü¡¢ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÏÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤È³ÎÇ§¤Ç¤­¼¡Âè¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2023Ç¯1·î¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô¤Çµ¯¤­¤¿·ý½Æ¤ò»È¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï22Æü¤ÎÄ«¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¼«ÂðÃó¼Ö¾ì¤Çºë¶Ì¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ö¤ÇÁÜºº°÷¤ò¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£