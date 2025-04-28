´Ú¹ñ½Ð¿È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°ÊÑ¹¹¤òÊó¹ð¡¡¡Ö°ãË¡ÌôÊª¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÈãÈ½
´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö¥¸¥ó¥´¡×¤µ¤ó¤¬2025Ç¯4·î25Æü¡¢X¤Ç¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼Ì¾ÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÁÍý¤Î¡Ø¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¡×
¥¸¥ó¥´¤µ¤ó¤Ï¡¢3D¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ½ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤À¡£ÁÏºîÊª¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁí¹ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÖBOOTH¡×¤Ê¤É¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ó¥´¤µ¤ó¤¬24Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼Ì¾¤À¡£¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Î²èÁü¤òÅº¤¨¡ÖÏ»ÈÖÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¡Ø¤Ò¤¤¯¤Þ¤ê¤Î¥·¥ã¥Ö¡Ù¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢"¥·¥í¥¯¥Þ¤Î½÷¤Î»Ò"¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î°áÁõ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åê¹Æ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ó¥´¤µ¤ó¤Ï25Æü¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥·¥ã¥Ö¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤éµ®½Å¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿¼¤¯Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¡Ø¥·¥ã¥Ö¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ãË¡ÌôÊª¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ø¥·¥ã¥Ö¡Ù¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã±½ã¤ËÎÁÍý¤Î¡Ø¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶Á¤¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ó¥´¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡Ù¤È¤¤¤¨¤ÐÎÁÍý¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
È¯É½¤Ëº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎÃ±¸ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ãË¡ÌôÊª¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë±£¸ì¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢Èó¾ï¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£²ó²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥é¥ó¥°¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é...¡×
¡ÖÀµ³Î¤Ê°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö»ä¤âÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¸ø³«¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌ¾Á°¤È¥í¥´¤ò¿·¤·¤¯½¤Àµ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤»Ñ¤Ç¤Þ¤¿¤´°§»¢¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤â¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢º£¸å¤â³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÂ£¤êÊª¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁÏºîÊª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¯°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ó¥´¤µ¤ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥é¥ó¥°¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é...ºÆ¸ø³«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¸¥ó¥´¤¯¤ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¡¦¡¦¡¦¡¦ÆüËÜ¸ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤«¤é¡¦¡¦¡¦¡¦¿·¤·¤¤Ì¾Á°³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ç¡¦¡¦¡¦¡¦¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Æ±¾ð¤·¤Ä¤Ä¤âÌ¾Á°¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤¥¹¤È¤«¥Á¥ç¥³¤È¤«¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤é¹Ô¤±¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¥·¥ã¥Ö¤¬¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤·¤ã¤ÖÍÕ¤Ã¤ÆÅ¹¤â¤¢¤ë¤·¤Ê¤¡¡×¡ÖÆüËÜ¤Î±£¸ì¤È¤«¡¢ÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤ÎÊ¸²½¤È¤«¤Ã¤Æ³¤³°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬Ç§ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤è¤Ê¤¢...¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥é¥ó¥°¤ä¤½¤ÎÀþ°ú¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£