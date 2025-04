4月25日公開

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、定額制公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」の5月配信作品ラインナップを公開した。

5月の配信ラインナップには、「スター・ウォーズ」アニメ短編シリーズ第3弾「スター・ウォーズ:テイルズ・オブ・アンダーワールド」や、劇場版最新作が大ヒット上映中の「名探偵コナン シーズン28」といったアニメ作品が登場する。

ほかにも、レスキュー・ヒューマン・ドラマ「9-1-1 LA救命最前線」シーズン8、第76回エミー賞10部門ノミネート作品「フュード/確執 カポーティ vs スワン」など、多数のディズニープラス独占配信を含む注目作品が配信される。

【ディズニープラスラインナップ|2025年5月|配信予定作品一覧|Disney+ (ディズニープラス)】

『ようこそレクサムへ』シーズン4 5月29日(木)よりディズニープラスで独占配信

『スーパーキティ ニャンダフル・アドベンチャー』 5月7日(水)よりディズニープラスで独占配信

『フュード/確執 カポーティ vs スワン』 5月7日(水)よりディズニープラスのスターで独占配信

『名探偵コナン シーズン28』 5月10日(土)よりディズニープラスのスターで配信

『モービウス』 5月2日(金)よりディズニープラスで配信

『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』 5月2日(金)よりディズニープラスで配信

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』 5月2日(金)よりディズニープラスで配信

『スター・ウォーズ:テイルズ・オブ・アンダーワールド』 5月4日(日)よりディズニープラスで独占配信

『9-1-1 LA救命最前線』シーズン8 『9-1-1 LA救命最前線』シーズン8

(C)2025 Disney and its related entities

(C) 2025 Disney

TM & (C) 2023 FX Networks LLC. All rights reserved.

(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C)2022 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. AND TSG ENTERTAINMENT II LLC. ALL RIGHT RSERVED.|MARVEL AND ALL RELATEDCHARACTER NAMES: (C)&TM 2025 MARVEL

(C)2021 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. ALL RIGHT RESERVED.|MARVEL AND ALL RELATEDCHARACTER NAMES: (C)&TM 2025 MARVEL

(C)2021 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. ALL RIGHT RESERVED.|MARVEL AND ALL RELATEDCHARACTER NAMES: (C)&TM 2025 MARVEL

(C)2025 & TM Lucasfilm Ltd.

(C) 2024 American Broadcasting Companies, Inc. All Rights Reserved.